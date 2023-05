﻿Neue Busspur in Dresden: Drei Fraktionen fordern einen Test

Dresden. Die Stadtratsfraktionen von CDU, FDP und Freie Wähler/Freie Bürger fordern in einem Eilantrag, dass der Stadtrat und die Stadtbezirksbeiräte Cotta und Pieschen an den Plänen zur Einrichtung einer Busspur auf dem Flügelweg beteiligt werden. Die Stadtverwaltung plant, zwischen der südlichen Tunnelausfahrt und der Raimundstraße eine von zwei Fahrspuren abzumarkieren und als Busspur auszuweisen. Dieses Vorhaben ist Teil eines Pakets zur Beschleunigung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Dresden. Kritiker befürchten, dass die in den Spitzenstunden stauanfällige Strecke weiter verstopft wird, wenn im Sommer wie geplant die Busspur markiert wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verwaltung soll Verkehrsuntersuchungen vorlegen

In dem Eilantrag fordern die drei Fraktionen, dass die Verwaltung dem Stadtrat und den betroffenen Stadtbezirksbeiräten die für den Wegfall der Fahrspur vorgenommenen Verkehrsuntersuchungen vorlegt oder aber entsprechende Untersuchungen vornimmt. Die Auswirkungen des Eingriffs auf den ÖPNV sowie auf den Wirtschafts- und Autoverkehr müssten von der Verwaltung detailliert dargestellt werden.

Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr untersuchen

Die separate Busspur sollte zunächst als Verkehrsversuch für die Dauer eines halben Jahres eingerichtet werden. Dabei müssten die Auswirkungen besonders in den Spitzenstunden untersucht werden. Es gehe um Aussagen zu den Durchfahrtszeiten für den Motorisierten Individualverkehr (MIV) und zu Verkehrsverlagerungen in das Nebenstraßennetz, heißt es in dem Antrag, den der Stadtrat möglichst schon auf seiner Sitzung am 11. Mai beschließen soll – wenn Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eine Eilbedürftigkeit bejaht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Werden es wirklich bis zu drei Minuten?

Die Verwaltung und die Dresdner Verkehrsbetriebe versprechen sich von der Busspur eine Zeitersparnis von bis zu drei Minuten für die Buslinien 70 und 80. Bisher stehen die Busse mit den Autos im Stau. „Ob eine Busspur hilfreich für eine Zeitersparnis ist, ist unklar“, heißt es in dem interfraktionellen Antrag. Unklar sei auch, welche Konsequenzen dies für den MIV haben werde. „Daher sollten diese und eventuelle weitere Optimierungsmaßnahmen vorerst praktisch erprobt werden, bevor diese langfristig vorgenommen werden“, fordern die drei Fraktionen.

Busse und Bahnen sollen schneller werden

Das erste Vorhaben zur ÖPNV-Beschleunigung hat die Verwaltung bereits umgesetzt: Auf der Tolkewitzer Straße dürfen Autos in Richtung Schillerplatz nicht mehr das Straßenbahngleis befahren. Auch auf der Marienbrücke sollen Fahrzeuge von den Gleisen verbannt werden. Die Verwaltung will auch die Ampelanlagen so steuern, dass Busse und Straßenbahnen weniger Wartezeiten haben. Damit soll die bisherige Durchschnittsgeschwindigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel von derzeit 19 Kilometern pro Stunde deutlich erhöht werden.