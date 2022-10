﻿Ein nicht zu knapper Hauch von Bella Italia im Erzgebirge

Das Arbeitsheft 31 des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen widmet sich in seiner neuesten Ausgabe dem Hauptaltar in der St. Annenkirche zu Annaberg. Dabei gibt es reichlich zu entdecken.

Dresden/Annaberg. Als anno 1518 Martin Luther zum Reichstag in Augsburg zitiert wurde, wo er sich dann weigerte, seine Thesen zu widerrufen, war wie viele andere Fürsten auch Herzog Georg von Sachsen zugegen. Er war dort persönlicher Gast von Jakob Fugger, der schon zu Lebzeiten von seinen Mitmenschen mit dem Beinamen „der Reiche“ bedacht wurde. Man kannte sich, der tief gläubige und kirchlich engagierte Georg durfte einen persönlichen Blick in die kurz zuvor geweihte Grabkapelle der reichen Bankiersfamilie werfen. Sie war das erste Gesamtkunstwerk der italienischen Renaissance in Deutschland – und Herzog Georg war derart geplättet, dass er den Entschluss fasste, den Hauptaltar „seiner Annenkirche“ im für Sachsen so wichtigen Annaberg ebenfalls in den modernen italienischen Formen bei der ortsansässigen Augsburger Bildhauerwerkstatt Adolf und Hans Daucher zu bestellen.

Über 500 Jahre Geschichte