﻿Neue Aufgabe für Amtsleiter aus Dresden

Stefan Szuggat leitete in Dresden zwölf Jahre lang mit dem Stadtplanungsamt ein Schlüsselressort. Jetzt wechselt der Amtsleiter nach Dortmund. Er wurde am Donnerstagabend mit überwältigender Mehrheit gewählt.

Stefan Szuggat (rechts) wird neuer Beigeordneter in Dortmund.

Dresden. Die Landeshauptstadt Dresden braucht einen neuen Leiter für das Stadtplanungsamt. Amtsinhaber Stefan Szuggat ist am Donnerstagabend mit überwältigender Mehrheit vom Stadtrat von Dortmund zum Dezernenten für Umwelt, Planen und Wohnen gewählt worden. Im 90 Mandate umfassenden Stadtrat der westfälischen Stadt erhielt Szuggat 77 Ja-Stimmen und vier Gegenstimmen bei einer Enthaltung.

Personalvorschlag der Dortmunder Grünen

„Wir freuen uns, dass Stefan Szuggat auf unseren Vorschlag mit großer Mehrheit zum neuen Beigeordneten gewählt worden ist. Mit ihm gewinnt die Stadt einen ausgewiesenen Fachmann für die zukünftig von ihm zu verantwortenden Bereiche in der Verwaltung“, erklärten die Dortmunder Grünen, die den Dresdner Amtsleiter vorgeschlagen hatten. Die Fraktion hoffe auf das Engagement von Szuggat für einen „echten Klimaschutz, eine Verkehrswende und einen starken sozialen Wohnungsbau in Dortmund“.

Nicht der erste Dresdner Verantwortungsträger in Dortmund

Szuggat ist nicht der erste Verantwortungsträger aus Dresden, der nach Dortmund wechselt. Im Jahr 2000 war der damalige Dresdner Kulturbeigeordnete Jörg Stüdemann zum Stadtkämmerer von Dortmund gewählt worden. Szuggat wird ab Mitte Februar Ludger Wilde ersetzen, der in den Ruhestand tritt.

Bürgerbeteiligung bei Bauvorhaben als Verdienst

Der 55-jährige Stefan Szuggat ist gebürtiger Kieler, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er studierte in Dortmund und kam über die Stationen Münster, Bielefeld, Neuss und Hemer 2010 nach Dresden. Als Leiter des Stadtplanungsamtes bestimmte er die städtebaulichen Ziele in Dresden über zwölf Jahre mit. Mit dem einsetzenden Bauboom in seiner Amtszeit wuchs die Verantwortung des Stadtplanungsamtes, das sich unter Leitung von Szuggat zu einem Schlüsselressort entwickelte. Insbesondere die Bürgerbeteiligung bei Bauvorhaben kann sich der scheidende Amtsleiter als Verdienst zurechnen lassen.

Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) zählte am Donnerstagabend nach der Wahl zu den ersten Gratulanten und überreichte Szuggat einen Blumenstrauß.