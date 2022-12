﻿Neue Anlage für Skater in Klotzsche – wann der Bau startet

Vor einem Jahr wurde das Projekt den Einwohnern von Klotzsche vorgestellt, jetzt sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Doch wie steht es um die Finanzierung?

Dresden. Für Skater gibt es in Dresden bald eine neue Anlage, auf der sie fahren können. Und zwar in Klotzsche. Dort soll an der Ecke der Alexander-Herzen-Straße und des Binzer Wegs ein Skatepark entstehen. Damit wird ein Wunsch, den Einwohner von Klotzsche unter anderem in ei­ner Petition kundgetan hatten, Wirklichkeit.