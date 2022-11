﻿Neubau von Orthopädie- und Rehatechnik Dresden an Fetscherstraße nimmt Gestalt an

Orthopädie- und Rehatechnik Dresden erweitert seinen Firmensitz an der Fetscherstraße um einen Sechsgeschosser. Mit Vorteilen für Kunden und Azubis.

Im Sommer nächsten Jahres soll der Erweiterungsbau von Orthopädie- und Rehatechnik Dresden an der Fetscherstraße fertig werden.

Dresden. Wie feiert man Richtfest bei einem Dach aus Beton? Man kauft einen Holzbalken und schlägt dort den letzten Nagel rein. So hat es zumindest die Orthopädie- und Rehatechnik Dresden (ORD) gehandhabt, die nach der Grundsteinlegung im April am Freitag den Fortschritt ihres Neubaus an der Fetscherstraße 70 gefeiert hat.

2100 Quadratmeter auf sechs Etagen

Noch regiert das Betongrau, doch der Rohbau steht und die meisten Fenster sind schon eingelassen. Im August nächsten Jahres will das Unternehmen in das neue Gebäude einziehen. Die Eckdaten: 2100 Quadratmeter, sechs Etagen, Kosten rund sieben Millionen Euro. Er habe sich selbst nicht vorstellen können, dass es im bisherigen Firmensitz an der Fetscherstraße eines Tages zu eng werden würde, sagt Thomas Hänel-Schwarz, erster Geschäftsführer bei ORD, beim Richtfest. „Aber wir konnten unsere Lehrlinge irgendwann nicht mehr übernehmen, weil uns schlicht der Platz fehlte.“ Der Anbieter für Orthopädie- und Rehatechnik bildet Schuhmacher, Orthopädietechniker, Verkäufer und Lageristen aus. Besonders im Handwerksbereich sei die Nachfrage nach Lehrstellen groß, ergänzt der zweite Geschäftsführer Thomas Mitzenheim.

Platz für 80 Mitarbeiter und großes Sanitätshaus

Das neue Gebäude an der Fetscherstraße soll künftig nicht nur Platz für 80 Mitarbeiter bieten, sondern auch für einen 800 Quadratmeter großen Verkaufsraum im Erdgeschoss. Die Kunden dürfen sich auf eine Klimaanlage, Lüftung, größere Anprobekabinen und moderne Technik freuen, sagt Mitzenheim weiter. Zum Einsatz kommen sollen Scanmethoden, Tablets und große Bildschirme, auf denen die Kunden beispielsweise sehen , wie Prothesen oder andere Orthopädietechnik in ihrem Fall helfen können. Zudem wird der Eingang zum Sanitätshaus ebenerdig und damit barrierefrei.

„Wir liegen aktuell im Zeitplan“

Der Altbau soll künftig über ein zentrales Treppenhaus inklusive Aufzug an den 23 Meter hohen Neubau angebunden sein. „Wir liegen aktuell gut im Zeitplan“, sagt der erste Geschäftsführer Thomas Hänel-Schwarz. Matthias-Maria Kolb , der mit seinem gleichnamigen Dresdner Architekturbüro das Bauprojekt unterstützt, erläuterte beim Richtfest den Fahrplan für die nächsten Monate. So soll nach Weihnachten der Innenausbau beginnen und im April die Gestaltung der Außenanlagen. Die Fassade soll bis Ende Mai schick sein.

Kostensteigerung von acht Prozent

Auch beim Thema Geld scheint alles nach Plan zu laufen. „Mit Beginn des Ukrainekriegs haben wir mit einer Kostensteigerung von 15 bis 20 Prozent gerechnet“, erklärt Thomas Hänel-Schwarz von ORD. „Aktuell liegen wir bei acht Prozent.“

Die 1991 gegründete Orthopädie- und Rehatechnik Dresden GmbH zählt heute rund 300 Beschäftigte an Standorten in Dresden, Radebeul, Radeberg, Freiberg, in der Oberlausitz und der Sächsischen Schweiz.

Von lc