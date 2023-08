Neckische Fotos vom Dresdner Elbeschwimmen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das ungemütliche Wetter machte dem Palais Sommer am Wochenende einen Strich durch die Rechnung. Aktmalerei und Regen vertragen sich nicht, daher fiel das beliebte Event ersatzlos aus.

Dresdens Elbeschwimmer hingegen störte das Wetter weniger – nass waren sie am Ende so oder so. Und so stürzten sich Hunderte Hartgesottene gestern in die 19 bis 20 Grad kalte Elbe.

Die jüngste Teilnehmerin Nova ist erst sechs Jahre alt. © Quelle: Anja Schneider

Ein besonderes Lob geht an die jüngste Teilnehmerin – Nova ist gerade mal sechs Jahre alt und hat die 3,5 Kilometer lange Strecke vom Blauen Wunder bis zum Fährgarten geschafft. Bewundernswert! Jetzt Bilder anschauen

Zitat des Tages

Wie wäre es denn mit einem finanziellen Ausgleich für Patientinnen und Patienten, die viele Stunden Lebenszeit in Warteschleifen und Wartezimmern ärztlicher Praxen verbringen? Helge Dickau Sprecher des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen zum Vorschlag, eine Ausfallgebühr für geschwänzte Arzttermine zu erheben

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Hier hängt der Rettungshubschrauber am Schwerlastkran. © Quelle: Daniel Förster

Missglückte Landung in Dresden: Rettungshubschrauber schwer beschädigt

Bei einer missglückten Landung im Dresdner Nordosten ist ein Rettungshubschrauber schwer beschädigt worden. Der Heckrotor traf einen Apfelbaum. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

© Quelle: RND, eyegelb/iStockphoto

(+) Wie Kokain die Welt flutet

Kokain wird in Deutschland immer beliebter. Der Konsum steigt in Form von Crack nicht nur in Hotspots wie Frankfurt am Main – das Rauschgift setzt sich auch zunehmend gegen Partydrogen durch. Wie kommt es zu der Kokainschwemme? Jetzt lesen

Termine des Tages

19 Uhr: Öffentliche Probe beim Moritzburg Festival In der Kirche Moritzburg findet heute eine öffentliche Probe der Musiker des noch bis 20. August gehenden Moritzburg Festivals statt. Das Ganze ist für Überraschungen gut, denn Programmhinweise gibt es erst vor Ort. Tickets für 8 Euro sind an der Abendkasse erhältlich. https://www.moritzburgfestival.de/

Wer heute wichtig wird

© Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Auch wenn die deutschen Frauenfußballerinnen schon ausgeschieden sind: Es ist immer noch WM. Heute spielen im Achtelfinale England gegen Nigeria (9.30 Uhr) und Australien gegen Dänemark (12.30 Uhr). Die ARD überträgt die Spiele im Fernsehen und als Livestream.

Alle Infos rund um die Fußball-WM der Frauen: https://www.dnn.de/themen/frauen-wm-2023/

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

In den Sommermonaten verfärbt sich das Wasser des Tuz Gölü rosarot. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

...ein rosaroter See und sein Geheimnis

Salzseen sind ein echtes Phänomen auf dieser Erde. Der türkische Salzsee Tuz Gölü setzt noch einen drauf und färbt sich im Sommer rosarot. Was dahintersteckt? Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Franziska Kästner

Redakteurin

