Nearbyk: Vonovia testet E-Bike-Start-up in Dresden

Dresden. Mit der Gründung des Start-ups Nearbyk steigt das Wohnungsunternehmen Vonovia in das E-Bike-Geschäft ein. Deutschlandweit sollen E-Bikes in ausgewählten Quartieren verkauft oder vermietet werden. Außerdem eröffnet das Unternehmen Service-Punkte für die Reparatur und Wartung der Räder vor Ort.

16 Monate lang testet das Start-up das Angebot an drei Standorten. Das Eltingviertel in Essen macht den Anfang, es folgen die Hauptstraße in Dresden und die Hamburger Straße in Bremen.

Vonovia: E-Bike-Miete als„bezahlbare Mobilitätslösung“

Mit der neuen Marke will Vonovia die Bedürfnisse der Mieter zufriedenstellen und die Wohnquartiere des Unternehmens auch für zukünftige Mieter attraktiver gestalten. Vor allem aber liegt der Fokus auf einer nachhaltigen Mobilitätswende. „Nearbyk ist ein wichtiger Beitrag zur Mobilitäts- und Verkehrswende“, sagt Chief Rental Officer Arnd Fittkau.

„Wir wollen unsere Quartiere sukzessive an die kommunalen Radwegnetze anbinden. Zudem sehen wir bei unseren Kundinnen und Kunden eine steigende Nachfrage nach einem solchen Angebot, das die Quartiere noch attraktiver machen wird und eine bezahlbare Mobilitätslösung für alle Interessierten verspricht.“

Zuletzt hatte etwa die Hälfte aller befragten Mieter bei einer Umfrage von Vonovia angegeben, dass sie gerne ein Fahrrad über das Unternehmen beziehen wollen. In den ausgewählten Quartieren soll das jetzt möglich sein. Ab 49 Euro im Monat können Mieter, aber auch alle anderen Interessierten, ein Fahrrad mieten oder kaufen. Die Laufzeiten und Preise variieren dabei zwischen verschiedenen Angeboten. Für Mieter von Vonovia gibt es Vorteilsangebote bei Radzubehör, für die Räder selbst sind die Preise für Mieter und Nicht-Mieter aber gleich. Zunächst startet Nearbyk in den drei Quartieren mit einer begrenzten Anzahl an E-Bikes. Angeboten wird ein Unisex-City-E-Bike Modell.

Service-Punkte direkt vor der Haustür

Neben dem E-Bike Angebot will Vonovia in den Quartieren Service Stationen errichten. Dort können Radfahrer alle Arten von Rädern zur Reparatur oder Wartung abgeben. Kunden können sich an den Punkten auch direkt von Experten beraten lassen oder Fahrradzubehör kaufen. Die Fachwerkstätten ziehen in Dresden, Essen und Bremen in leerstehende Gewerbeeinheiten direkt an den Objekten ein.

In Zukunft will Nearbyk sein Angebot ausbauen und auf weitere Standorte erweitern. „Mit der Wahl des Wohnortes entscheidet sich immer auch die persönliche Mobilität“, so Alexander Weihe, Bereichsleiter Innovation & Business Building. „Mit unserem innovativen und zeitgemäßen Start-up Nearbyk etablieren wir den zentralen Anlaufpunkt für bezahlbare Mobilität im Quartier und leisten zudem einen veritablen Nachhaltigkeitsbeitrag“

