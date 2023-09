﻿Ausstellung in Dresden: Hochleistungsmedizin und Kunst, passt das zusammen?

Dresden. Ein Holzrahmen, auf den gebrauchte Mullbinden gespannt sind. „Mich erinnert das an den Krieg“, hat ein Patient zu Beate Hornemann gesagt. „Was heißt“, so die Leiterin des Psychoonkologischen Dienstes am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden / Universitätskrebscentrum (NCT/UCC), „dass er sich trotz seiner schweren Erkrankung mit der Realität auseinandersetzt und aktuelle Ereignisse verfolgt.“

Es gebe auch andere Kommentare, so Hornemann, lobende und abfällige. Aber niemanden lasse das Kunstwerk von Michael Merkel kalt. Wie die vielen anderen Bilder, Zeichnungen, Installationen auf den Gängen des Klinikgebäudes.

Kunst und Medizin beschäftigen sich mit Menschen

Zum 20. Jubiläum des multidisziplinären Krebszentrums am Universitätsklinikum haben sich Künstler, Mediziner und Patienten auf ein Experiment eingelassen: Sechs Kunstschaffende tauschten sich intensiv mit Betroffenen, Pflegekräften, Medizinern, Forschern und weiteren Experten aus, wie Kuratorin Gwendolin Kremer von der Kustodie der Technischen Universität Dresden berichtet.

Hochleistungsmedizin und Kunst, wie passt das zusammen? „Beide beschäftigen sich mit dem Menschen“, sagt die Kuratorin. Und der Arzt Lino Möhrmann ergänzt: „Tumorerkrankungen werden interdisziplinär behandelt. Chirurgen, Onkologen, Pathologen und Anästhesisten arbeiten gemeinsam und müssen für den Patienten die Perspektive des anderen einnehmen.“

Krankenhauspublikum vs. Kunstszene

Für das Projekt „Vom Schatten ans Licht“ hat sich Konzeptkünstler Merkel in die Perspektive von Hornemann und Möhrmann versetzt, sich intensiv mit der Psychoonkologin und dem Onkologen ausgetauscht, bevor er Werke wie „Hospitale multo minus“ mit den gebrauchten Binden oder „Der Masterplan“, der einen Behandlungsverlauf symbolisieren könnte, geschaffen hat.

Eines der Werke, die derzeit im Krebszentrum der Uniklinik zu sehen sind. © Quelle: Anja Schneider

„Der Austausch war spannend, das Projekt ist spannend. Ich habe schon viele Ausstellungen gemacht, aber hier im Krankenhaus treffe ich auf ein Publikum fernab der Kunstszene.“ In Ausstellungen würden Menschen freiwillig gehen. Im Krankenhaus würden Betroffene mit den Kunstwerken konfrontiert und diese ganz anders wahrnehmen als der Ausstellungsbesucher.

Krebs ist eine Diagnose, die Gewissheiten und Alltäglichkeit zerstört, die Menschen mit ihrer Endlichkeit konfrontiert, sagt Hornemann. „Wie können Menschen in dieser Situation Pläne schmieden, wie können sie mit dem Risiko leben, dass die Erkrankung wieder ausbricht?“ Ihre Aufgabe sei es, dem Patienten dabei zu helfen, seine Erschütterung zu überwinden, die Unsicherheit zu akzeptieren. „Das braucht sehr viele kreative Lösungen.“

Wie geht die Gesellschaft mit Krebs und Therapie um?

Kreative Lösungen, die Merkel mit seinen Mitteln umsetzt. „Wir haben in Dreiergruppen nach Schnittmengen gesucht, ich habe gesammelt und geschaut, wo etwas ist, was in mir Resonanz erzeugt“, beschreibt der Künstler seine Methode. Er arbeite gerne projektbezogen. „Das sorgt bei mir für eine größere Produktivität.“

„Vom Schatten ans Licht“ sei ein programmatischer Titel, der für den Umgang der Gesellschaft mit Krebs und Krebstherapie stehe, sagt Mediziner Möhrmann. „Die Medizin hat in den vergangenen Jahren riesige Fortschritte gemacht, die Therapien werden immer effizienter, die Lebenserwartung der Patienten steigt.“ Es werde immer mehr zur Normalität, dass Menschen mit Krebserkrankungen arbeiten gehen, Kinder großziehen und sich auch um ihre betagten Eltern kümmern würden.

Was bleibt, wenn die Ausstellung im August 2024 abgeschlossen ist? Verschwindet dann alles, verpackt in Kisten, in den Ateliers der Künstler? „Ich würde mir wünschen, dass wir einige Werke ankaufen und weiter zeigen können“, sagt Kuratorin Kremer. Bis zum Abschluss der Ausstellung soll der produktive Prozess fortgesetzt werden – beispielsweise mit Workshops. „Kunst“, sagt Hornemann, „ist für mich auch eine Bewältigungsstrategie, aus der ich selbst Kraft schöpfe.“

