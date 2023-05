﻿VVO-Chef warnt vor Streckenstilllegung: Scheitert die Verkehrswende in Dresden?

Dresden. Erst blieben wegen Corona die Fahrgäste weg, dann explodierten die Energiepreise – und obendrein fehlt es am Personal. Die Nahverkehrsbranche steht erheblich unter Druck. Jetzt hat der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) sogar mit Kürzungen des Angebots gedroht. Im Interview zeichnet VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen ein düsteres Bild: Wenn die Politik nicht handelt, muss möglicherweise eine ganze Strecke stillgelegt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angesichts explodierender Kosten und leerer Kassen drohen Kürzungen beim Angebot. Herr Ehlen, was genau kommt da auf die Fahrgäste zu?

Wir sind erst am Anfang, das zu prüfen. Unser Credo ist nach wie vor, den Nahverkehr auszubauen. Ein Ziel der Verkehrswende lautet: Verdopplung der Fahrgastzahlen. Darauf stellen wir uns ein, auch mit den Ausschreibungen. Wir wollen beispielsweise mehr Verkehr und engere Takte nach Riesa. Zugleich haben wir so starke Kostensteigerungen, dass das deutlich über den zur Verfügung stehenden Mitteln liegt. Das ist ein Widerspruch. Der Bund muss mehr Geld zur Verfügung stellen, sonst können wir die politischen Ziele nicht erreichen. Kommt das Geld allerdings nicht, müssen wir die Leistungen anpassen.

VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen warnt vor drastischen Kürzungen. © Quelle: VVO/Lars Neumann/Archiv

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber was heißt das genau? Trifft das nur Zusatzangebote wie den Wintersport-Express – oder müssen Pendler im Berufsverkehr enger zusammenrücken, weil weniger Züge fahren?

So wird es sein. Nach jetziger Prognose werden wegen der Kostensteigerung 2024 schon 28,7 Millionen Euro im Haushalt fehlen. Und das setzt sich fort: 2027 werden es rund 50 Millionen Euro sein. Wir benötigen vom Freistaat dauerhaft die erhöhten Regionalisierungsmittel aus dem Energiepaket, dem Klimapaket und der Dynamisierung. Ansonsten wird es massive Leistungseinschränkungen geben müssen, nicht nur hier und da ein bisschen. Es wird vielleicht auch eine ganze Strecke sein müssen, die wir wieder abbestellen müssen. Und es wird die S-Bahn treffen. Wo wir jetzt alle Viertelstunde und öfter fahren, werden wir das nicht mehr in gleicher Weise aufrechterhalten können.

Die Finanzierung der Verkehrswende fehlt

Der VVO betreibt auch drei Schmalspurbahnen in Sachsen, darunter den Lößnitzdackel und die Weißeritztalbahn. Wackeln die jetzt auch?

Nein, für den Betrieb der Schmalspurbahnen erhalten wir zweckgebundene Mittel, die vollständig in deren Erhalt und Betrieb fließen. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Kosten insbesondere für Kohle, mussten wir Ende des vergangenen Jahres jedoch auf den Schmalspurbahnen das Angebot kürzen.

Sie sprachen eingangs von der Verkehrswende. Spötter sagen, wir sind schon mittendrin, nur die Richtung passt nicht. Wir machen eine Rolle rückwärts. Haben diese Leute recht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, dieser Eindruck lässt sich gewinnen. Die Verkehrswende ist die politische Zielsetzung, aber die Finanzierung folgt dieser nicht. Das ist nicht nur beim Schienenpersonennahverkehr so, wo wir als VVO Aufgabenträger sind. In den Landkreisen und in Dresden steigt der Zuschussbedarf stetig, denken Sie nur an die Verkehrsbetriebe. Und da reden wir noch gar nicht über Zukunftsaufgaben wie weg vom Dieselantrieb hin zu alternativen Antriebsformen. Das wird auch sehr viel Geld kosten.

Die Ampel in Berlin verkauft das Deutschlandticket als großen Wurf in der Verkehrswende. Tatsächlich greift der Bund den Verkehrsunternehmen und -verbünden damit mächtig ins Getriebe und nimmt ihnen unter bisherigen Voraussetzungen eine wichtige Finanzierungssäule. Hilft uns das Deutschlandticket wirklich weiter?

Ich gehe davon aus, dass es der Verkehrswende helfen wird. Es ist sensationell einfach und sie können es überall benutzten. Und: Es ist sensationell günstig. Das muss dazu führen, dass mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen und das erwarten wir auch. Doch jetzt kommt das große Aber: Wir haben in Deutschland im ÖPNV immer einen hohen Anteil Nutzerfinanzierung, was die Fahrgäste zahlen. Und das erodiert natürlich kolossal dadurch.

Deutschlandticket startet: Bahn rechnet mit rund 17 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten Nach einer Hochrechnung des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen haben weit mehr als drei Millionen Menschen schon für Mai den Fahrschein gelöst. © Quelle: dpa

Der Staat will das ausgleichen ...

Das hat der Staat zugesagt. Er muss das dann auch auf Dauer tun. Nur haben wir damit nicht mehr Geld im ÖPNV. Wir haben nur die Fahrgeldeinnahmen ersetzt durch staatliche Zuschüsse. Die Frage nach der Finanzierung der gestiegenen Kosten und des zusätzlichen Ausbaus des ÖPNV ist damit nicht beantwortet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da hatte sich der Verbund viel vorgenommen. Der Ausbau des S-Bahn-Netzes, die Reaktivierung von Strecken und die Vision, ab 2031 die Dieselzüge aufs Abstellgleis zu schicken. Glauben Sie, dass der VVO die Antriebswende unter den derzeitigen Bedingungen stemmen wird?

Unter den finanziellen Randbedingungen, wie sie jetzt da sind: nein. Aber wenn Sie fragen, ob ich daran glaube, dann sage ich, dass es nötig und richtig ist …

... und extrem aufwendig und teuer. Sie brauchen Akku-Züge, eine Ladeinfrastruktur, einige Abschnitte wie die von Pirna rüber nach Copitz oder einige Kilometer das Müglitztal hinauf sollen elektrifiziert werden. Ist das bis 2031 noch zu packen?

Wir lassen das derzeit planen, die DB Netz ist bereits dran. Und sobald die Planungen abgeschlossen sind, werden wir darüber reden müssen, wie wir das finanzieren. Wenn das politische Ziel, das hier von Bund und Ländern ausformuliert ist, ernst gemeint ist, dann müssen, Bund und Länder auch mehr Mittel bereitstellen. Ich habe allerdings die Sorge – und das sollte nicht passieren –, dass etwas in Gesetze reingeschrieben wird und niemand dafür die nötige Finanzierungskulisse schafft.

Lesen Sie auch

Es gibt ein Projekt, für das ist eigentlich geklärt, woher das Geld kommt. Der Ausbau der Strecke über Kamenz hinaus nach Senftenberg und Hoyerswerda soll mit den Kohlemillionen finanziert werden. Nun steht dahinter plötzlich ein großes Fragezeichen ...

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Investitionsgesetz Kohleregion sind mehrere Eisenbahnprojekte enthalten, auch die Strecke von Arnsdorf über Kamenz nach Hosena. Das ist übrigens das einzige Projekt, für das die konkreten Planungen schon laufen. Das gilt für die anderen Strecken nicht. Ich glaube jedoch, dass wir in Kürze an dem Punkt sind, wo wir über Prioritäten reden müssen, weil das alles viel Geld kostet und möglicherweise die Finanzausstattung im Gesetz nicht ausreicht, um alle Projekte umzusetzen. Die Frage können aber nicht wir klären. Das Problem müssen die am Gesetz Beteiligten miteinander lösen.

Was können wir uns leisten und wie sichern wir das ab?

Eine andere Strecke, auf denen wieder Personenzüge fahren sollen, ist die von Meißen über Nossen nach Döbeln. Für die Planungen sind Gelder im Landesetat eingestellt. Wäre das Geld im Erhalt des bisherigen Angebots besser aufgehoben?

Unter den jetzigen Rahmenbedingungen müssen wir uns in der Tat aufs Wesentliche konzentrieren und das absichern, was da ist. Das wird schwer genug. Sehr schwierig wird es, dann noch neue Projekte zu beginnen. Ich verstehe den Wunsch, die Strecke von Meißen nach Nossen zu reaktivieren. Aber vorm Hintergrund der Fahrgastpotenziale, die wir ausgerechnet haben, sind andere Strecken eher im Fokus – um sie zu erhalten. Da sind wir wieder bei dem Konflikt: Was können wir uns leisten und wie sichern wir das ab? Ohne zusätzliches Geld vom Bund werden wir keine Strecken reaktivieren können. Ich setze dazu große Hoffnungen in den Aufbau- und Modernisierungspakt für den ÖPNV, den Bund und Länder derzeit verhandeln..

Ein Problem, was Fahrgäste schon heute spüren, ist der Personalmangel. Züge fallen aus, weil Lokführer fehlen, jüngst rollte der Verkehr an Dresden-Neustadt und Radebeul vorbei, weil ein Stellwerk nicht besetzt war. Ist da Besserung in Sicht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die S-Bahn hat uns die Bahn zugesagt, im Herbst wieder zum Normalverkehr zurückzukehren. Zwölf Prozent der Leistung haben wir reduziert, damit es für den Fahrgast verlässlich ist – damit nicht jeden Tag zufällig irgendwas ausfällt. Derzeit wird bei der Bahn neues Personal ausgebildet, das ist sehr langwierig. Da erwarten wir hohe Anstrengungen von der Bahn.