Martin Walther aus Dresden kämpft als Teil der NAFO-Bewegung gegen prorussische Propaganda und Falschnachrichten auf Twitter. Besonders in Ostdeutschland brauche es Stimmen, die widersprechen, sagt der FDP-Kreisvorstand.

Dresden. Der russische Angriffskrieg spielt sich nicht nur in der Ukraine ab, sondern auch im Netz. Propaganda und Falschnachrichten haben auf Twitter und anderen Social-Media-Plattformen oft freie Fahrt. Wäre da nicht die North Atlantic Fellas Organization (NAFO) – ein loses Bündnis aus mittlerweile Tausenden Internetnutzern, die mit Kommentaren und humoristischen Bildern, sogenannten Memes, gegen Desinformation ankämpfen. Einer von ihnen ist Martin Walther, Kaufmann und FDP-Kreisvorstand in Dresden. Zwei bis drei Stunden am Tag verbringt der 44-Jährige auf Twitter, um die Ukraine wenigstens online zu unterstützen.

Herr Walther, warum haben Sie sich der NAFO-Bewegung angeschlossen?

Am Anfang war das Ziel der NAFO-Bewegung vor allem, Spenden für die Ukraine und deren Streitkräfte zu sammeln. Und ich hatte schon länger nach einem Weg gesucht, um das Land finanziell zu unterstützen. Im Mai kam ich mit den ersten Fellas, wie die NAFO-Mitglieder sich nennen, in Kontakt. Ende Juni schloss ich mich dem Bündnis an. Auch weil Twitter kein Neuland für mich war. Seit Beginn des Syrienkriegs bin ich dort politisch aktiv und setze mich mit russischer Propaganda auseinander.

Genau diese will die NAFO, neben dem Sammeln von Spenden, entlarven. Ist das ein Thema, das vor allem in Ostdeutschland drängt, wo die Menschen Putin gegenüber vielleicht noch eher ein Auge zudrücken als anderenorts?

Ja. Wir haben hier eine Spezialsituation, weil Rechts- und Linksextreme zum Teil eine ähnliche Sprache sprechen. Mit dem sächsischen Ministerpräsidenten haben wir zudem jemanden, der gern unklar bleibt, wenn es um eine Position gegenüber Russland geht. Mit meinem Engagement auf Twitter will ich zeigen, dass es bei uns auch andere Stimmen gibt, welche, die klar widersprechen.

Wie viel hat ihre Zugehörigkeit zur Dresdner FDP mit ihrem Engagement auf Twitter zutun?

Viel. Deshalb mache ich meine Parteizugehörigkeit auch immer sichtbar in dem Kontext. Es geht mir nicht nur um meine persönliche Meinung, sondern um einen politischen Anspruch. Außenpolitik war für mich immer ein wichtiges Thema und was das angeht, fühle ich mich in der FDP sehr wohl. Sicher gibt es auch schwierige Stimmen wie beispielsweise von Wolfgang Kubicki, der erst vor kurzem forderte, Nordstream 2 zur Energiesicherung zu öffnen. Aber insgesamt haben wir eine klare Grundlinie, was die Themen Westbindung und Russland angeht. Die Dresdner FDP grenzt sich klar ab von der ostdeutschen Indifferenzkultur gegenüber Russland.

Wie würden Sie Ihr Engagement als Teil der NAFO-Bewegung ihrer Großmutter erklären, die keine Ahnung von Twitter hat?

Tatsächlich wusste ich schon nicht, wie ich es meinen Schwiegereltern erklären sollte. Deshalb habe ich ihnen gesagt, sie sollen sich den Beitrag im ZDF-Heute Journal über die NAFO anschauen, in dem ich auch interviewt wurde. Einmal grob erklärt: Wir leisten finanzielle Unterstützung für die Ukraine und entlarven prorussische Propaganda auf Twitter, indem wir sie kommentieren. Mit Text, aber auch mit Memes, also lustigen Bildchen. Die Memes machen die NAFO-Bewegung besonders attraktiv, weil sie sich so einfach verbreiten lassen.

Ich persönliche setze mich häufig mit prorussischen Aussagen von AfD-Mitgliedern oder Linksextremen auseinander. Einer, den ich hier bei uns besonders auf dem Kieker habe, ist Maximilian Krah von der Dresdner AfD, der klar auf der prorussischen Linie steht. Auch an seinen Twitter-Posts war ich schon dran.

Es würde der NAFO viel Arbeit abnehmen, wenn Twitter selbst gegen Propaganda und Falschnachrichten auf seiner Plattform vorgeht. Wünschen Sie sich strengere Regularien?

Nein, ich halte nicht viel von weiteren Eingriffen durch die Social-Media-Plattformen. Die Übergang zwischen Meinung und Propaganda ist nämlich fließend, eine klare Trennung gibt es kaum. Und im Zweifel bin ich immer für den freien Informationsfluss.

Wenn Sie auf Twitter Maximilian Krah oder andere angehen, generiert das sicher nicht nur Zuspruch. Wie fallen die Reaktionen aus?

Im Großen und Ganzen positiv. Aber natürlich gibt es auch eine Menge Leute, die mich verbal angreifen auf Twitter, weil sie zur prorussischen Argumentation neigen. Hier im Osten haben ja viele die Meinung, mit den Sanktionen gegen Putin würden wir uns viel mehr schaden als allen anderen. Drohungen habe ich bislang nicht erhalten – auch nicht seit dem Beitrag auf ZDF.

Trotz aller Reichweite der NAFO-Bewegung – der Krieg in der Ukraine geht weiter. Wie lange wollen Sie noch auf Twitter kämpfen?

Solange es geht. Was den Krieg betrifft, habe ich wenig Hoffnung auf eine kurzfristige Lösung. Ich gehe davon aus, dass der Konflikt sehr lange andauern wird, auch wenn er wahrscheinlich im nächsten Jahr an Intensität verlieren wird. Aber das gesamte europäische Sicherheitskonstrukt ist auf Dauer beschädigt – über Generationen.