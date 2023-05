Nächster Prozess zum Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe steht an

Dresden. Nach dem Juwelendiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe 2019 muss sich ein weiterer Mann vor Gericht verantworten. Verhandelt werde am 16. und 23. Mai vor dem Landgericht Dresden gegen einen Niederländer, teilte das Gericht am Donnerstag in Dresden mit. Die Staatsanwaltschaft hatte den 54-jährigen Mann Anfang März angeklagt. Sie wirft ihm gewerbsmäßigen Betrug vor.

SKD übergaben dem Gauner 40.000 Euro

Er soll den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) am 27. Dezember 2021 in Antwerpen angeboten haben, den Rückkauf des bei dem Einbruch in das Grüne Gewölbe gestohlenen Bruststerns des polnischen Weißen Adler-Ordens zu organisieren. Dabei hatte der Mann laut Staatsanwaltschaft gar keinen Zugriff auf das Schmuckstück, das im November 2019 von Mitgliedern eines Berliner Clans gestohlen worden war.

Vertreter der SKD hätten dem Niederländer 40.000 Euro für den Rückkauf übergeben. Anschließend habe der Niederländer mit dem Geld die Flucht ergriffen.

Das Amtsgericht Dresden hatte im Mai 2022 einen europäischen Haftbefehl gegen den bereits mehrfach vorbestraften Mann erlassen. Dieser saß damals in den Niederlanden wegen einer anderen Sache bereits in Haft. Im November 2022 wurde er nach Deutschland überstellt. Auch hier sitzt er in Haft.

Bei dem Einbruch am 25. November 2019 waren innerhalb weniger Minuten 21 historische Schmuckstücke aus der sächsischen Schatzkammer im Dresdner Residenzschloss gestohlen worden. Seit Januar 2022 sind vor dem Landgericht Dresden sechs junge Männer unter anderem wegen schwerem Bandendiebstahls angeklagt. Zum Teil räumten sie ihre Tatbeteiligung ein. Ein Urteil wird am 16. Mai erwartet.