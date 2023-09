Mit dem Fahrplanwechsel ab Dezember sollen wieder Nachtzüge von Dresden nach Österreich, in die Slowakei und nach Ungarn fahren. Die schlechte Nachricht: Der Railjet, der tagsüber von Dresden nach Wien fährt, muss abermals für einige Monate pausieren.

Dresden. Dresden erhält ab Ende des Jahres eine neue Nachtzugverbindung nach Wien, Budapest und Bratislava. Das bestätigten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) nun auf Anfrage. Demnach werden ab Fahrplanwechsel am 10. Dezember voraussichtlich täglich nachts Züge zwischen Graz und Berlin mit Halten unter anderem in Wien, Prag und Dresden fahren. An den Zügen hängen auch Wagen, die unterwegs in Tschechien ab- beziehungsweise angekoppelt werden und nach Bratislava und Budapest rollen.