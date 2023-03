﻿Nachtlinien in Dresden: DVB fahren am Wochenende wieder im Halbstundentakt

Die Dresdner Verkehrsbetriebe setzen an den Wochenenden nachts wieder mehr Straßenbahnen und Busse ein – und reagieren damit auf eine stetig steigende Nachfrage.

Dresden. Keine Partys, Kneipen dicht – Corona hatte für Monate das Nachtleben in der Stadt lahmgelegt. Auch deshalb hatten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) ihr Angebot in den späten respektive frühen Stunden am Wochenende eingedampft, bis heute rollen Bahnen und Busse nur – wie unter der Woche auch – im Stundentakt. Das soll sich nun aber ändern. Ab 31. März wollen die Verkehrstriebe in den Nächten zu Sonnabend und Sonntag sowie vor Feiertagen auf den Nachtlinien wieder jede halbe Stunde fahren.