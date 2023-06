﻿Nachfolger des Neuen Forums begehen ihr 30-Jähriges

Dresden. Als am Sonnabend das Rathaus am Dr.-Külz Ring seine Türen öffnete, gab es in der dritten Etage ein besonderes Wiedersehen: Bürgerrechtler und Bürgerbewegte der Spät-DDR trafen sich, um 30 Jahre Freie Bürger Dresden zu begehen. „Wir sind aus dem Neuen Forum hervorgegangen“, erklärt Gründungsmitglied Claus Lippmann und erinnert sich an die Anfangszeit 1990: Da war das Neue Forum in der 130-köpfigen Stadtverordnetenversammlung in der 17 Mitglieder starken Alternativen Fraktion vertreten, gemeinsam mit Grünen und Unabhängigem Frauenbund.

Eigene Fraktion wegen endlos langer Sitzungen

Das Geschehen erinnert ein wenig an heute, 1992 verließen sieben Mitglieder wegen endlos langer Sitzungen die Alternative Fraktion und gründeten die Fraktion Freie Bürger. „Wir konnten uns sehr gut miteinander unterhalten“, sagt Lippmann, „doch es dauerte viel zu lange. Manchmal hatten wir Mitternacht noch keine Entscheidung, und das alles im Ehrenamt.“

Jürgen Löffler (1993). © Quelle: Steffen Giersch/Archiv

Die Fraktion war zuerst da, im Mai 1993 folgte die Gründung der Wählervereinigung Bündnis Freie Bürger, die mit Jürgen Löffler, Peter Czerney und Reinhard Keller immerhin drei von elf Bürgermeistern stellen konnte. Die Freien Bürger gingen in eine Fraktion mit der Freien Wählervereinigung und der Volkssolidarität und hatten mit Ulrike Heyne die erste Frau an der Spitze einer Fraktion in der Dresdner Stadtverordnetenversammlung.

Volkssolidarität als langjähriger Partner

1994 kamen die Freien Bürger auf sieben Sitze, 1999 stieß Franz-Josef Fischer zur Fraktion – heute Alterspräsident im Stadtrat und Mitglied der FDP-Fraktion. Über viele Jahre wurden die Freien Bürger mit ihrem Partner Volkssolidarität zu ei­ner festen Größe im Stadtrat, auch wenn sich Lippmann nicht mehr aktiv beteiligen konnte. Er wechselte in die Stadtverwaltung.

Christoph Hille. © Quelle: privat

2004 hatte die Bürgerfraktion sechs Mandate, neben Fischer vertraten Christoph Hille und Jan Kaboth die parteiunabhängige Wählervereinigung, für die Volkssolidarität waren Anita Köhler und Werner Klawun dabei, hinzu kam der damalige Kreiselternratsvorsitzende Thomas Blümel.

Die Zahl der Mandate ist von Jahr zu Jahr gesunken, zuletzt konnten die Freien Bürger nur noch eine Stadträtin stellen. Nachdem Manuela Graul im Juli 2022 verstorben ist, rückte Lippmann – inzwischen Rentner – wieder in den Stadtrat ein. Er ist auch Vorsitzender des Bündnisses Freie Bürger, das für die Kommunalwahl im Juni 2024 eine gemeinsame Liste mit den Freien Wählern anstrebt. „Wir verstehen uns als bürgerlich-konservatives Angebot für Menschen, die nicht in einer Partei Mitglied sein vollen“, so der Vorsitzende.

