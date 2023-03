﻿ Nach Verfolgungsjagd mit der Polizei: Lkw landet im Straßengraben

Am Donnerstag kam es gegen 3.25 Uhr auf der BAB 17, zwischen der AS Dresden-Südvorstadt und der AS Dresden-Prohlis zu einem Verkehrsunfall.

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ist ein tschechischer Lkw auf der BAB 17, zwischen der AS Dresden-Südvorstadt und der AS Dresden-Prohlis in einen Straßengraben gefahren, nachdem die Polizei ihn nicht stoppen konnte. Ein Drogentest verlief positiv.

