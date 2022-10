Nach dem Tod einer 31-Jährigen in der Seevorstadt gab es nun den Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Polizisten hatten den Mann bereits vorläufig festgenommen, nun sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt.

Am Montagvormittag nahm ein Mantrailing Hund eine Spur vor dem Haus auf der St.Petersburger Straße auf.

Tote 31-Jährige in der Seevorstadt: Tatverdächtiger in Haft, Polizei sucht mit Mantrailer-Hund nach Spuren

Dresden. Im Fall der getöteten 31-Jährigen in der Seevorstadt ist Haftbefehl gegen den 30-jährigen Verdächtigen erlassen worden. Der Mann ist jetzt in einer Justizvollzugsantalt, heißt es von der Polizei. Beamte hatten den Mann bereits am Sonntag vorläufig festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen kam laut Reporterinformationen am Montag auch ein Mantrailer-Hund zum Einsatz. Die Beamten hielten dem Tier vor dem Haus in der St Petersburger Straße ein Stück Stoff vor die Schnauze und es begann sofort mit der Suche. Diese führte unter anderem auf die Prager Straße, dann schwenkte der Hund um und lief in Richtung Hauptbahnhof-Nord und weiter zu den alten DB-Häusern. Ein Polizeifahrzeug begleitete die Suche.

Der mutmaßlich Tatverdächtige nach der Haftrichtervorführung. © Quelle: xcitepress

Die leblose Frau, nach Reporterinformationen wohl eine junge Mutter, war am Samstag in einem Mehrfamilienhaus an der St. Petersburger Straße gefunden worden. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Zu Motiv und Tathergang macht sie aus ermittlungstaktischen Gründen bislang keine Angaben.

Es ist der zweite mutmaßliche Tötungsdelikt innerhalb weniger Tage: Bereits am Donnerstag hatten Einsatzkräfte die Leiche einer 31-Jährigen in Striesen gefunden. Der Tatverdächtige hatte sich bei Eintreffen der Polizei vor seiner Wohnung aus dem fünften Stock gestürzt und war im Krankenhaus verstorben.

Von dpa/lg/xcite