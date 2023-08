Nach schwerem Straßenbahnunfall: Gleise auf der Linie 2 in Löbtau müssen erneuert werden

Dresden. Nach einem schweren Straßenbahnunfall am Mittwochabend in Löbtau müssen nun die Gleisbauer ran. Die Straßenbahn war nach einem Zusammenprall mit einem Auto aus den Gleisen gesprungen – wobei die Schienen derart stark ramponiert wurden, dass zwischen Pennricher und Cottaer Straße seither keine Bahnen mehr fahren können. Mit einem Partnerunternehmen wollen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Freitag nun das Gleis in Richtung Stadt auf ei­ner Länge von 40 Meter erneuern.

Schäden sollen bis Freitagnachmittag behoben sein

Wegen der Bauarbeiten werden an diesem Freitag ab 9 bis voraussichtlich 13 Uhr auf dem Abschnitt in beide Richtungen keine Bahnen mehr fahren. Stattdessen rollen die Trams der Linie 2 zwischen der Pennricher und der Cottaer Straße über Conertplatz, die Tharandter Straße und Wernerstraße, kündigen die Verkehrsbetriebe an. Im Anschluss ist wegen noch nötiger Schweißarbeiten nur noch eine Umleitung in Richtung Zentrum nötig. Läuft alles nach Plan, könne die Strecke bereits am späten Nachmittag freigegeben werden.

Bei dem Unfall war ein 88-jähriger Fahrer mit seinem BMW auf der Kreuzung Pennricher/Fröbelstraße mit einer Straßenbahn der Linie 2 zusammengestoßen. Die Bahn entgleiste und kam erst nach einigen Metern im Gleisbett zum Stehen. Eine 24-jährige Insassin der Bahn musste in eine Klinik gebracht werden, weitere Verletzte gab es nicht. Die noch nicht genau bezifferten Kosten gehen laut DVB ebenso wie die noch aufzunehmenden Schäden an der Bahn zulasten des Unfallverursachers.

