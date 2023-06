﻿Nach sieben Jahren Restaurierung ist der Dresdner Eliasfriedhof vor dem Verfall gerettet

Dresden. Sollte mal jemand einen Film über die Dresdner Frühromantiker drehen wollen – der evangelische Eliasfriedhof böte sich als Drehort an. Auf dem Areal zwischen Ziegel- und Güntzstraße südlich vom Sachsenplatz scheint die Zeit stehengeblieben. Efeu rankt sich um alte Grabsteine aus Sandstein. Im Juni 1876 wurde auf dem Gottesacker, 1680 als Pestfriedhof angelegt, die Bäckermeisterwitwe Friederike Simon bestattet. Sie war die letzte. Im Jahr darauf ist der Friedhof geschlossen worden. Verändert hat später niemand mehr etwas. So wurde er zum stillen Flächendenkmal der Romantik. Doch der Zahn der Zeit hat sein Werk getan, langsam, aber gründlich. Sandsteinskulpturen zerbröselten.

Seit Jahren haben Restauratoren versucht, Verfall aufzuhalten

Seit Jahren haben Restauratoren versucht, diesen Verfall aufzuhalten. Gelungen ist ihnen das zuerst mit den Grufthäusern entlang der Mauer zur Ziegelstraße. Entworfen hat sie Frauenkirchen-Architekt George Bähr (1666–1738). Sie gelten als repräsentativste barocke Grabanlage Dresdens. Bogen an Bogen fassen zwei Reihen davon den Friedhof seit dem 18. Jahrhundert ein. Die ersten zwölf waren bis 2000 restauriert worden, wie Friedhofsverwalterin Beatrice Teichmann berichtet. Nun seien auch die letzten vier wiederhergestellt, sagt sie.

Vier bereits schwer in Mitleidenschaft gezogene Sandsteinfiguren daraus hatten Denkmalpfleger 1973 ins Palais im Großen Garten auslagern müssen. „Sie waren umgefallen, Teile davon abgebrochen“, erzählt Beatrice Teichmann. Niemand habe zu glauben gewagt, dass sie je zurückkehren. Nun jedoch stehen sie in ursprünglicher Pracht an ihren einstigen Orten. Und auch die wertvollen schmiedeeisernen Gitter vervollständigen sie wieder. Die seien an verschiedenen Stellen eingelagert oder eingebaut gewesen, berichtet Beatrice Teichmann. „Wir haben alle Teile zusammengesammelt und sie restaurieren lassen.“

„Rund 240 Grabmale konnten wir konservatorisch sichern“

Einen verheerenden Anblick bot die Ratsgruft. Regenwasser war durch die Gewölbe eingedrungen. Mehr als 150 privilegierte Persönlichkeiten des Dresdner Hofes, der Landesverwaltung und der Kirche haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Auch sie ist repariert.

Fast 150 Grabmale auf dem Gelände sind neu gesetzt, 30 umgestürzte wieder aufgerichtet worden. Mehr als 50 Steine haben die Trauervasen zurückbekommen, die einst auf ihnen standen. „Rund 240 Grabmale konnten wir konservatorisch sichern“, so die Verwalterin.

Der Friedhof ist jetzt verkehrssicher und wieder erlebbar

Anderswo freut man sich über jeden Baum. Auf diesem Friedhof habe es ursprünglich gar keine gegeben. Besonders zu schaffen machte der Ahorn. Fleißige Helfer haben wieder und wieder Schößlinge entfernt, die überall wild aufschossen. Wenn man das nicht rechtzeitig tut und sie groß werden, drücken deren Wurzeln Grabsteine oder sogar die Friedhofsmauer um. „Fast wäre sie in einen benachbarten Garagenhof gestürzt“, sagt Beatrice Teichmann. Jetzt steht sie wieder sicher. Zudem seien mehr als 30 Ahornbäume in den heißen Sommern 2019 und 2020 vertrocknet. Sie mussten gefällt werden. „Jetzt können wir wieder ruhig schlafen. Für Besucher besteht keine akute Gefahr mehr. Der Friedhof ist jetzt verkehrssicher und wieder erlebbar.“

Möglich waren all diese Arbeiten, weil der Friedhof als „national bedeutendes Denkmal“ anerkannt und 2015 in ein Förderprogramm aufgenommen wurde. Fast eine Million Euro standen zur Verfügung; 90 Prozent davon von Bund und Land. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stockte fehlende Eigenmittel der Friedhofsverwaltung auf. Mitglieder des Fördervereins sammelten fast 10 000 Euro.

Etliche seiner Grabmale erinnern an Persönlichkeiten der Stadtgeschichte

So herausragend ist dieser Friedhof auch, weil etliche seiner Grabmale an Persönlichkeiten der Stadtgeschichte erinnern. Einige entwarfen oder fertigten namhafte Künstler. Wissenschaftler und Studenten vom Institut für Architekturtheorie und Denkmalpflege der TU Dresden haben über Jahre hinweg in einer digitalen Datenbank mehr als 1800 Grabsteine erfasst. „Eine Wahnsinns-Arbeit“, sagt Beatrice Teichmann anerkennend. „Künftig können wir darin nach Verstorbenen suchen. Wir kennen den Zustand jedes Steins, können Teile zuordnen und die weitere Restaurierung planen.“

Vom Totenbettmeisterhaus – noch 1932 bezog ein Friedhofsmitarbeiter es als Dienstwohnung – existieren nur noch Reste. 1945 war es ausgebrannt. Die Ruine ist 1966 abgetragen worden. Schon im 18. Jahrhundert wohnte der Mann, der die Gräber aushob, auf dem Friedhof, jedoch an einer anderen Stelle. 1864 ist es an die Nordwestecke versetzt worden, neben den heutigen Eingang an der Ziegelstraße. Ein praktischer Standort, findet Beatrice Teichmann: „Wir würden es gern wieder aufbauen lassen, eine Kasse, eine Toilette und einen Ausstellungsraum darin einrichten.“

Vier der Grabsteine hat Caspar David Friedrich entworfen

Das Interesse für diesen Friedhof ist groß, manche reisen von weit her an. Vier der Grabsteine hat Caspar David Friedrich entworfen, der bedeutendste Vertreter der deutschen Frühromantik. Zu seinem 250. Geburtstag 2024 dürfte er in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken.

Doch besichtigen kann man das Areal bislang nur bei Führungen. „Gäbe es einen Pförtner, wäre denkbar, ihn ein oder zweimal im Monat zu öffnen“, sagt Beatrice Teichmann. „Besucher könnten ihn dann mit einem Faltblatt in der Hand selber entdecken. Das ist unsere Vision.“

DNN