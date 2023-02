Nach Polizeieinsatz im Dresdner Stadtzentrum: Mann mit Schreckschusswaffe gestellt

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 25-jährigen Mann gestellt, nachdem ein Beamter in seiner dienstfreien Zeit den zunächst Unbekannten in der Straßenbahn der Linie 4 anhand einer Beschreibung erkannte.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt am Mittwochnachmittag hat die Dresdner Polizei einen Mann mit einer Schreckschusswaffe gestellt.

Dresden. Nachdem am Mittwochnachmittag ein unbekannter Mann mit einer Schreckschusspistole in der Dresdner Innenstadt in die Luft gefeuert hatte, gelang es der Polizei nun einen 25-Jährigen zu stellen.

Ein Polizist, der sich zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst befand, bemerkte am Abend einen Mann in einer Straßenbahn der Linie 4, auf den die Beschreibung des Schützen aus der Innenstadt passte. Der Mann trug außerdem eine Pistole bei sich, so der Polizist. Als der 25-Jährige die Straßenbahn an der Haltestelle Anton-/Leipziger Straße verlassen hatte, konnten alarmierte Beamte den mutmaßlichen Täter später unter einer Eisenbahnunterführung an der Uferstraße stellen.

Der Deutsche hatte eine Schreckschusspistole einstecken, die die Beamten sicherstellten. Der Mann muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.