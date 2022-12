Nach Geiselnahme in Dresden: Opferbeauftragte als Ansprechpartnerin

Nach den Ereignissen in der Dresdner Innenstadt am Samstag hat sich Iris Kloppich, Opferbeauftragte der Sächsischen Regierung, zu Wort gemeldet. Opfer und Betroffene können sich für Hilfe an ihr Büro wenden.

Dresden. Nach dem Polizeieinsatz bei einer Geiselnahme in der Altmarktgalerie am Samstag hat sich die Opferbeauftragte der Sächsischen Regierung zu Wort gemeldet. Das Amt, das seit 2019 Iris Kloppich innehat, hat die Aufgabe, Opfern von Terrorismus, schweren Straftaten oder Unfällen mit vielen Betroffenen zur Seite zu stehen.

„Die erforderlichen Einsatzkräfte vor Ort leisteten durch ihr entschlossenes und umsichtiges Verhalten einen großen Beitrag, die Lage unter Kontrolle zu bringen und das Leben der Geiseln zu schützen“, ließ die Opferbeauftragte am Montag durch ihre Pressestelle verlauten. „Unser Dank gilt allen am Einsatz Beteiligten! Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen dieses Ereignisses.“ Kloppich verstehe sich als Beraterin und Lotsin in dieser Situation. Sie kann Opfer und Betroffene zu passenden Hilfsangeboten vermitteln.

Betroffen oder indirekt betroffen waren am Samstag nicht nur die zwei Geiseln – das neunjährige Kind einer Bekannten, das der Täter dabeihatte, und eine Angestellte des Drogeriemarktes, in dessen Büro er sich verschanzte – sondern auch die Mitarbeiter bei Radio Dresden sowie möglicherweise Passanten an allen drei Tatorten. Der Täter, der bei der Befreiung der Geiseln durch Einsatzkräfte des SEK angeschossen wurde und später verstarb, hatte laut bisherigen Erkenntnissen zuvor seine eigene Mutter getötet und war dann zum Sitz von Radio Dresden gefahren, wo er auf eine Tür schoss, aber niemanden verletzte.

Kontakt zur Opferbeauftragten bei Bedarf unter Tel.: 0351 564 55099 oder opferbeauftragte@sms.sachsen.de

Von lg