Nach Einbruch in Büroräume: Polizei sucht mit Fotos des Täters nach Zeugen

Dresden. Nach einem Einbruch in Büroräume an der Chemnitzer Straße sucht die Dresdner Polizei mithilfe von Fotos einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Am Vormittag des 5. Dezembers 2021 ist ein Unbekannter in Büroräume an der Chemnitzer Straße eingebrochen. In den Räumlichkeiten brach der Mann mehrere Schränke auf und durchsuchte diese. Unter anderem stahl er aus drei Geldkassetten Bargeld. Der entstandene Schaden liegt bei mehr als 1 000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen wurden Bilder einer Überwachungskamera ausgewertet. Mit deren Hilfe sucht die Polizei nach dem Unbekannten.

Am 5. Dezember 2021 brach der Mann in Büroräume an der Chemnitzer Straße ein. © Quelle: Polizeidirektion Dresden

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu der Identität des Mannes machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.

