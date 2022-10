Nach Ausschreitungen beim Dynamo-Fanmarsch in Bayreuth: Kripo bittet um Bilder und Videos

Dresden/Bayreuth. Nach den Ausschreitungen gewaltbereiter Fußballfans beim Spiel Dynamo Dresden gegen die Spielvereinigung Bayreuth am Sonnabend bittet die Kriminalpolizei Bayreuth um Zusendung von Bild- und Videomaterial, das die begangenen Straftaten zeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kripo Bayreuth bittet um Bild- und Videomaterial zu den Ausschreitungen beim Dynamo-Auswärtsspiel in Bayreuth. Dafür einfach mit dem Smartphone diesen QR-Code scannen. © Quelle: Polizei Bayreuth

Mehr als 8.000 Fans verfolgten das Fußballspiel im Hans-Walter-Wild-Stadion in Bayreuth. Neben vielen friedlichen Zuschauern reisten Fans an, die sich von Anfang an gewaltbereit und zerstörungswütig zeigten und zahlreiche Straftaten begingen. Die Soko Stadion der Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und arbeitet an der Identifizierung der Täter.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dafür bittet die Polizei Bayreuth um die Zusendung von Bild- und Videomaterial, das gewalttätige Ausschreitungen und sonstige strafrechtlich relevante Szenen beim Fanmarsch der Dresdner und im Stadion zeigt, über den oben abgebildeten QR-Code. Zeugen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter tel. 0921/506-0 zu melden.

Von lg