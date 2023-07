﻿Nach Ausschreitungen am Rudolf-Harbig-Stadion 2021 – Polizei ermittelt gegen 25-Jährigen

Gerhart-Hauptmann-Theater

Neue Lausitzer Philharmonie spielt am Bärwalder und Berzdorfer See

Drei Freiluftkonzerte standen auf dem Programm der Neuen Lausitzer Philharmonie. Nachdem der Auftakt am Olberdorfer See bereits am ersten Juli über die Bühne ging, geht es nun am 15. und 22. Juli mit den kostenfreien Konzerten weiter.