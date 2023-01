﻿Nach der Wahlpleite: In der CDU Dresden brodelt es

Dresden. "Wir stehen selbst enttäuscht und sehr betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen", dichtete Bertolt Brecht. Als sich am Donnerstagabend der Vorhang im Stadtrat geschlossen hatte, blieb eine Frage offen: Wer nur hat Stadtrat Steffen Kaden (CDU) bei der Wahl zum Wirtschaftsbürgermeister so im Stich gelassen? Nur 28 von 36 eingeplanten Stimmen erhielt der Christdemokrat im ersten Wahlgang. Im zweiten waren es 34 und die Wahl war gescheitert. Damit geht ein monatelanger Machtpoker um die Besetzung der Spitzenämter im Rathaus in die Verlängerung. Ein bisschen zumindest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Scheitern im ersten Wahlgang lässt sich als Denkzettel abhaken

Dass es auch bei Annekatrin Klepsch (Die Linke) und Eva Jähnigen (Grüne) im ersten Wahlgang nicht zur Wahl der Kulturbürgermeisterin und der Umweltbürgermeisterin reichte, lässt sich unter dem Begriff „Denkzettel“ abhaken. Im zweiten Wahlgang reichte es dann für die Politikerinnen. Die über Parteigrenzen hinweg beliebte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) schaffte ihre Wiederwahl gleich im ersten Wahlgang.

Das Scheitern muss nicht endgültig sein

Aber der Bewerber der CDU? „Ich habe heute den ganzen Tag Termine und kann mir erst am Wochenende Gedanken machen“, erklärte am Freitag Kaden. Er kann im März wieder zur Wahl antreten, das Scheitern am Donnerstag muss nicht endgültig sein. „Wir werden uns an die Absprachen halten“, versicherte der Linke-Fraktionsvorsitzende André Schollbach. „Die Grüne Fraktion steht“, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnes Scharnetzky.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es war eine geheime Wahl“

„Ich empfehle Steffen Kaden, sich wieder für die Wahl zum Bildungsbürgermeister zu bewerben, wenn die Fraktion zustimmt“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger. Er findet es müßig, darüber zu spekulieren, aus welchem Lager die Abweichler kommen, die Kaden verhindert haben. „Ich halte nichts von Schuldzuweisungen. Es war eine geheime Wahl.“

Die Lüft ist dünn geworden für Krüger

Die Luft ist dünn geworden für Krüger, der sich gerade erst im Disput um Panzerlieferungen für die Ukraine gegenüber der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Ton vergriffen hat. Rücktrittsforderungen kommen nicht nur von der Dresdner FDP, sondern auch aus CDU-Ortsverbänden. Am Montagabend hat der CDU-Kreisvorstand Krüger zum Rapport einbestellt, gleichzeitig plant die Stadtratsfraktion eine Sondersitzung.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdenken am Wochenende

Gegenüber DNN ließ der Fraktionsvorsitzende seine Zukunft offen. Er werde die Zeit am Wochenende nutzen, um über die weiteren Schritte nachzudenken, kündigte er an. Ein Abwahlverfahren könnte die längst nicht mehr geschlossene Fraktion weiter lähmen. Zwei Drittel der elf Fraktionsmitglieder müssten Krügers Demission zustimmen, das scheint ausgeschlossen.

An der Basis brodelt es

Dafür brodelt es an der CDU-Basis. „Die Fraktion schrumpft, nimmt am politischen Diskurs nicht mehr teil und lässt sich auf Geschäfte mit den Linken ein. Informationen gibt es keine, die Entscheidungen treffen Einzelne“, heißt es aus einem Ortsverband. Ein einziger politischer Scherbenhaufen, konstatiert der Christdemokrat, der sich mit seiner Meinung nicht alleine weiß.

"Kaden verbrannt, Detlef Sittel verprellt, die ganze Partei gegen sich aufgebracht", murrt ein anderes CDU-Mitglied. Kaden hatte Amtsinhaber Sittel im Rennen um den Bürgermeisterposten in der Fraktion ausgestochen. Der Ordnungsbürgermeister a.D. hatte sich vor wenigen Tagen aus dem Rennen um einen Bürgermeisterposten zurückgezogen, hofft nach der gescheiterten Wahl aber wieder auf eine Rückkehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch wagen sich die Kritiker nicht aus der Deckung

Noch wagen sie sich nicht aus der Deckung, die parteiinternen Kritiker in der CDU. Wie auch? Mit seiner Kritik an der Panzerlieferung liegt Krüger durchaus auf der Linie des Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Kreisvorsitzender Markus Reichel betont die Verlässlichkeit, die die CDU am Donnerstagabend an den Tag gelegt habe. "Wir gehen nicht als schlechter Verlierer vom Feld, sondern als Verantwortungsträger für unsere Stadt."

„Wir behalten das Vorschlagsrecht“

Jetzt gehe er davon aus, dass die CDU das Vorschlagsrecht für den Aufgabenbereich Wirtschaft, Digitalisierung, Ordnung und Personal behält. „Wir wollen die Voraussetzungen für die Wahl eines weiteren Beigeordneten bis zum nächstmöglichen Zeitpunkt schaffen“, kündigte Reichel an. „Dabei werden wir keine Option zur Lösung ausschließen.“