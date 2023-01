Nach der Wahlpleite brodelt es in der Dresdner CDU

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wenn es eines letzten Beweises bedurft hätte, dass Grüne, Linke und CDU keine „Bürgermeister-Koalition“ oder gar „Hilbert-Koalition“ gebildet haben – die gescheiterte Wahl von CDU-Stadtrat Steffen Kaden zum Wirtschaftsbürgermeister legt es offen: Da ist aus der Not etwas zusammengewachsen, das nicht zusammengehört. Und das hat sich in der Not auch nicht zusammenraufen können, sondern das demokratische System in einem denkbar schlechten Licht dargestellt.

Da kommen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und der Stadtrat sechs Monate lang bei der Besetzung der Bürgermeisterämter nicht unter einen Hut. Die Kiste steckt so tief im Dreck, dass zwei Moderatoren von außen den kompromissunfähigen Parteien einen Vorschlag präsentieren müssen. Aber diesem Vorschlag folgen die Beteiligten trotz gegenteiliger Beteuerungen nur zu drei Vierteln. Kaden bleibt auf der Strecke, vorerst.

Betroffene Mienen bei CDU-Fraktionsvorsitzendem Peter Krüger (links) und seinem Stellvertreter Mirko Göhler. © Quelle: Anja Schneider

Mag sein, dass CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger mit geschmacklosen Kommentaren über eine FDP-Bundespolitikerin für Verdruss bei einigen Stadträten gesorgt hat. Mag sein, dass bei Grünen und Linken der Ärger über das Ausbooten der SPD tief sitzt. Es ist durchaus legitim, dass bei den Christdemokraten nicht jeder glücklich über den Bewerber Kaden ist. Aber Absprache ist Absprache. Wer sich nicht daran hält, der hat Spaß am Zerstören.

Der Scherbenhaufen ist groß. Das wichtige Ressort Wirtschaft, Sicherheit und Katastrophenschutz im Rathaus bleibt unbesetzt. Da sollte es möglichst kein Winterhochwasser geben. Das Misstrauen im Stadtrat wächst weiter – irgendwo müssen die Abweichler ja stecken, sonst säße Kaden seit Freitag in seinem Büro im Rathaus.

Die innerparteiliche Kritik an dem Deal zur Verteilung der Bürgermeisterämter in der Dresdner CDU wächst. Und das 16 Monate vor der nächsten Kommunalwahl. Vielleicht ist es ja ein Warnschuss gerade noch zur rechten Zeit. Was wäre eigentlich, wenn sich die CDU jetzt aus der Absprache mit Linken und Grünen zurückzieht? Und sagt: Danke für das Vertrauen, aber wir stehen nicht mehr zur Verfügung! Sicher, wer einen Gestaltungsanspruch hat, der braucht auch Personal in der Verwaltung. Aber wer so brüskiert wird wie die Christdemokraten, die vor wenigen Jahren noch fast alle Beigeordneten stellten, könnte sich durchaus erhobenen Hauptes verabschieden und anderen das Feld überlassen.

Vielleicht honoriert es der Wähler, der sich in den vergangenen Monaten mit Grausen abgewendet hatte. Ging es denn in dem Spiel einmal um das Wohl der Stadt? Oder doch nur um Pöstchen, Posten und Karrieren für die Beteiligten? Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ich halte nichts von Schuldzuweisungen. Es war eine geheime Wahl. Peter Krüger CDU-Fraktionsvorsitzender in Dresden, über die Wahlpleite von Steffen Kaden

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Der Corona-Knick ist Vergangenheit: Das Jahresprogramm der Dresdner Museen 2023: Dresdens Städtische Museen haben den Corona-Knick fast ganz überwunden. Das Jahresprogramm bietet Namen wie Cornelia Schleime, aber auch den Blick auf koloniale Vergangenheit. Jetzt lesen

WHO-Ausschuss berät über Beendigung von Corona-Gesundheitsnotstand: Noch ist die Corona-Pandemie nicht überwunden. Doch die Weltgesundheitsorganisation könnte schon bald von der höchsten Alarmstufe – dem Notstand – abrücken. Eine Entscheidung wird für Montag erwartet. Jetzt lesen

Dresden und die Region

© Quelle: Alexander Eylert/Sebastian Kahnert

Dresdens Sportler des Jahres 2022 gesucht

Es geht wieder los: Bis zum 28. Februar können die Dresdnerinnen und Dresdner wieder ihre beliebtesten Athleten und Athletinnen küren. Mit wenigen Klicks können Sie online abstimmen. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital - heute mit vier Seiten Dynamo

DNN am Sonntag, 29.01.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Dazu gibt es heute ein vierseitiges Special mit der ausführlichen Analyse der Hinrunde von Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden in der 3. Liga. Ist der Aufstieg schon passé oder geht da noch was? Wir betrachten den Dynamo-Kader in einer Leistungsanalyse, und blicken auf die Knackpunkte der 19 Hinrundenspiele zurück.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Beim Baukindergeld gab es maximal zehn Jahre lang 12.000 Euro pro Kind (Symbolbild). Ab Juni gibt es ein neues Programm für Familien zur Förderung von Eigentumsbildung. © Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Förderung ausgelaufen: Warum das Baukindergeld für viele Familien zur Hängepartie wird

Das von der großen Koalition eingeführte Baukindergeld gibt es nicht mehr. Zwar startet im Juni ein neues Programm des Bauministeriums – allerdings mit deutlich weniger Mitteln. Und manche Familien fallen nun ganz durchs Raster, wie ein Beispiel aus dem Sauerland zeigt. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Sonnabend und Sonntag, 10 bis 18 Uhr: Reisemesse - Vom Badeurlaub, über die Abenteuerreise bis zum autarken individuellen Wohnmobil – die Reisemesse im Ostragehege hält ein breit gefächertes Angebot bereit.

Sonnabend, 10 bis 14Uhr: Tag der offenen Tür an der WAD Bildungsakademie. Heidenauer Straße 23, 01259 Dresden. Es gibt Informationen zur Ausbildung im sozialen, pflegerischen oder medizinischen Bereich.

Sonnabend, 19 Uhr: Der Jugendverein „Roter Baum“ e. V. feiert sein 30-jähriges Bestehen - Eintritt frei. Ort: Jugendhaus, Großenhainer Str. 93, 01127 Dresden

Sontag, 15 Uhr: Nachbarschaftssonntag der Jugendkunstschule - Wieviel Kultur steckt in Gorbitz? Sie spielen ein Instrument, lesen gern vor, oder haben tolle Geschichten, die Sie mit den Nachbarn teilen möchten? Dann sind Sie zum Nachbarschaftssonnta­g im Januar genau richtig. Ort: Club Passage, Leutewitzer Ring 5, 01169 Dresden

Wer am Wochenende wichtig wird

SPD-Chef Lars Klingbeil und Generalsekretär Kevin Kühnert auf einem Foto aus der Zeit als Kühnert noch Juso-Chef und Klingbeil SPD-Generalsekretär war. © Quelle: Bernd Settnik/dpa

Die SPD Sachsen veranstaltet in Leipzig ihr Debattencamp „Sachsen 2030″. Als Gäste werden Lars Klingbeil und Kevin Kühnert erwartet.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Ausgerissen und verschwunden: Feuerwehr und Polizei haben das Känguru bislang nicht finden können. © Quelle: privat

... ein tierischer Ausreißer: Känguru hüpft seit Tagen durch die Region Hannover

Feuerwehr und Polizei fahnden im niedersächsischen Uetze-Dollbergen zurzeit nach einem ausgebüxten Känguru. Das australische Beuteltier hüpft offenbar seit Tagen durch den nordöstlichen Teil der Region Hannover. Ein Video zeigt das Tier. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play