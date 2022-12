Nach der Geiselnahme sind noch viele Fragen offen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

auch zwei Tage nach der dramatischen Geiselnahme in der Dresdner Altmarkt-Galerie sind noch viele Fragen offen. Die Geiseln konnten zumindest körperlich unversehrt befreit werden. Doch was trieb den Mann zu seinen Taten? Warum nahm er ein neunjähriges Kind mit? Woher hatte er die Waffe?

Absperrband der Polizei hängt vor dem geschlossenen Einkaufszentrum "Altmarkt-Galerie". Am Samstag hatte die Polizei dort eine Geiselnahme beendet. Der Täter tötete zuvor seine Mutter, konnte überwältigt werden und starb wenig später an den dabei erlittenen Verletzungen. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Der 40-Jährige wird keine dieser Fragen mehr beantworten können. Der Tatverdächtige starb durch Polizeikugeln. Staatsanwaltschaft und Polizei haben jetzt die Aufgabe, die Hintergründe dieser Tat zu beleuchten. Jetzt lesen

In meinen Gedanken bin ich bei den Opfern dieses Tages und hoffe, dass sie diese schrecklichen Erlebnisse, auch gemeinsam mit Ihren Mitmenschen, besprechen und verarbeiten können. Michael Kretschmer Ministerpräsident von Sachsen (CDU) drückt nach dem Ende der Geiselnahme sein Mitgefühl mit den Betroffenen aus

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Wie ein Baby zum Zankapfel zwischen Ärzten und Impfgegnern wurde: In Neuseeland hat ein Gericht Ärzten die Vormundschaft über ein Baby erteilt, damit dieses operiert werden konnte. Seine Eltern pochten darauf, dass die Operation nur stattfinden dürfe, wenn „ungeimpftes Blut“ verwendet würde. Die Entscheidung hat in dem Land, das für sein Pandemiemanagement gelobt wurde, Aufsehen erregt. Jetzt lesen

Wegen Aussagen zu Corona-Medikament: AfD-Politiker zeigt Gesundheitsminister an: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner erhebt schwere Vorwürfe gegen Karl Lauterbach. Der Gesundheitsminister soll für das Medikament Paxlovid geworben haben. Die beiden Politiker sind schon einmal aneinandergeraten. Jetzt lesen

Der Bahnhof in Basel ist 2023 erstmals wieder mit dem Nachtzug direkt ab Dresden zu erreichen. © Quelle: imago/Uwe Kraft/Archiv

Von Aachen bis Zürich: Zehn tolle Städte, die ab Dresden ohne Umstieg per Bahn erreichbar sind

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag rollt erstmals seit sechs Jahren wieder ein Zug von Dresden in die Schweiz. Doch es gibt noch andere schöne Direktziele. Jetzt lesen

Propaganda im Verborgenen: RND-Recherchen zeigen, wie in Deutschland Sanktionen gegen russische Staatsmedien umgangen werden. © Quelle: Anna Gusella

Wie russische Staatsmedien in Deutschland EU-Sanktionen unterlaufen

Sanktionen sollten der Propaganda russischer Staatsmedien in der EU das Handwerk legen. Doch RND-Recherchen zeigen, mit welchem Aufwand diese Sanktionen umgangen werden. Die Propaganda findet nun häufig verdeckt statt – aber dafür umso aggressiver. Jetzt lesen

16 Uhr: Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung - Die Ausschussmitglieder werden unter anderem Details zu Händlerzahlen und deren Angebot auf dem Frühjahrs- und Herbstmarkt 2023 beschließen. Ort: Neues Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

17.30 Uhr: Sitzung des Ausschusses für Finanzen - In der Sondersitzung ist die Digitalisierung laufender Aktenbestände durch externe Scan-Dienstleister Thema. Ort: Neues Rathaus, Plenarsaal, Rathausplatz 1, 01067 Dresden

19 Uhr: Das Teleskop unterm Weihnachtsbaum - eine Kaufberatung - Und immer wieder steht die Frage im Raum: Was schenke ich? Vielleicht in diesem Jahr ein Teleskop? Aber welches? Die Wahl ist nicht einfach und das Sortiment im Fachhandel wie auch als Angebote in Supermärkten unübersichtlich groß. Christian Brock berät heute in der Sternwarte Dresden-Gönnsdorf, was Sie beim Kauf beachten sollen. Ort: Sternwarte Dresden-Gönnsdorf, Weißiger Landstraße 6, 01328 Dresden

Max Raabe © Quelle: IMAGO/Eventpress

Sänger und Chansonnier Max Raabe ( „Kein Schwein ruft mich an“) wird heute 60 Jahre alt. Er ist Mitbegründer und Leiter des Palast Orchesters in Berlin und regelmäßig in Dresden zu Gast, das nächste Mal aber erst am 13. und 14. November 2023. Tickets für die Auftritte im Kulturpalast sind bereits erhältlich. https://www.palast-orchester.de/

Typisch deutsch: eine Brezel. © Quelle: Markus Spiske/Unsplash

...Legenden um die Brezel

Die Brezel soll Weltkulturerbe werden. Die Menschen in Baden-Württemberg beanspruchen die Erfindung des Laugengebäcks für sich – ebenso wie die Bayern. Beide Seiten können sich aber darauf einigen, dass das Handwerk schützenswert ist. Jetzt lesen

