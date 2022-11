﻿Nach dem Wahl-Desaster von Dresden: Die Suche nach den Schuldigen

Dresden. Erst mal einen Tag raus, abschalten, nichts von Politik hören. CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger war völlig frustriert nach dem Wahldesaster am Donnerstagabend im Stadtrat. „Ich war davon überzeugt, dass wir Bürgermeister wählen. Und dann das“, erklärte er fassungslos. Die Wahlen wurden vertagt. Wieder einmal.

Risse und Verwerfungen

Die Risse und Verwerfungen sind nicht mehr zu übersehen in dem Vierer-Bündnis aus Grünen, Linken, CDU und SPD, das sich vor zwei Jahren auf die Verteilung von sieben Bürgermeisterposten geeinigt hat. CDU und Grüne haben von der Einigung schon profitiert, 2020 wurden Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) und Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) gewählt.

Es herrscht blankes Misstrauen

Nun herrscht das blanke Misstrauen in der Viererkoalition, letztlich platzte am Donnerstag die Wahl an der Frage darüber, in welcher Reihenfolge die Beigeordneten gewählt werden. Denn: Je eher eine Fraktion ihre Kandidaten über die Ziellinie gebracht hat, desto mehr könnte bei den Fraktionären die Neigung nachlassen, die Bewerber der anderen zu wählen. Offene politische und persönliche Rechnungen gibt es jede Menge, die in solchen Situationen beglichen werden könnten.

Kris Kaufmann scheint eine sichere Bank

Sicher scheint, dass die Linke-Politikerin Kris Kaufmann als Sozialbürgermeisterin mit einer breiten Mehrheit rechnen kann. Das haben Fraktionen auch außerhalb des Bündnisses kommuniziert, und das Sozialressort braucht dringend einen Kopf an der Spitze. Die Wohngeldreform fordert die Verwaltung, hunderte Flüchtlinge stehen vor der Tür und brauchen ein Dach über dem Kopf, die Inflation sorgt für soziale Härtefälle.

Der Linke-Fraktionsvorsitzende beantragt Vertagung

Ausgerechnet Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach beantragte die Vertagung der Wahl von Kaufmann, die zuletzt noch auf dem Zettel des Stadtrats stand. Zuvor hatte Krüger schon die Wahl eines Ordnungsbürgermeisters vertagt, hier wäre es zur Kampfabstimmung zwischen Stadtrat Steffen Kaden und dem bisherigen Amtsinhaber Detlef Sittel (CDU) gekommen. Mit offenem Ausgang.

Kann ein Mediator weiterhelfen?

Und nun? Die SPD hatte am Donnerstag eine Mediation vorgeschlagen. Ein unbeteiligter Oberschiedsrichter sollte die zerstrittenen Parteien, zu denen auch der mit Vetorecht ausgestattete Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zählt, zu einem Kompromiss führen. „Wir müssen so lange am Tisch des Oberbürgermeisters verhandeln, bis wir eine Lösung haben“, fordert SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser.

Skespis bei den Grünen

Der Vorschlag erntet bei den Grünen Skepsis. „Was würde uns ein Mediator nützen, wenn sich dann niemand an die Vorschläge dieser neutralen Person hält?“, gibt Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne mit Blick auf die Positionen in den festgefahrenen Verhandlungen zu bedenken.

Schollbach: Das Problem liegt bei Hilbert

Schollbach sieht das Problem bei Hilbert. Dieser nehme vor Beginn der jeweiligen Stadtratssitzung nach eigenem Belieben einzelne Wahlen von der Tagesordnung, verändere die Reihenfolge der Wahlen oder verweigere das Einvernehmen zu einer selbst von ihm vorgeschlagenen Veränderung der Anzahl der Beigeordneten. Der Stadtrat werde regelmäßig mit zielgerichtet und kurzfristig herbeigeführten Änderungen konfrontiert. „Das hat mehrere Unterbrechungen mit eiligen Besprechungen zur Folge.“

Rahmenbedingungen vor der Sitzung klären

Tragfähige Lösungen kämen nicht zustande, deshalb würden die Wahlen durch die Ratsmehrheit abgesetzt, so Schollbach. „Andernfalls bestünde die reale Gefahr, dass zentrale Wahlentscheidungen im Wege eines Lotteriespiels getroffen werden.“ Der Linke erwartet, dass die Rahmenbedingungen rechtzeitig vor der entscheidenden Stadtratssitzung feststehen und der Oberbürgermeister eindeutig mitteilt, welchen Bewerberinnen und Bewerbern er sein Einvernehmen erteilt.

Kommt jetzt eine neue Ausschreibung?

Hilbert weist die Vorwürfe von sich: „Es ist kein Geheimnis und den Fraktionen bekannt gewesen, dass ich einem Großteil der Wahlvorschläge mein Einvernehmen erteilt hätte“, erklärte er und kündigte an, die Landesdirektion einzuschalten und als Rechtsaufsichtsbehörde um eine Einschätzung zu bitten. „Aus meiner Sicht stellt sich die Frage, inwieweit das Bewerbungs- und Besetzungsverfahren auch in juristischer Hinsicht gescheitert ist und aufgehoben werde müsste. Dies hätte dann eine neue Ausschreibung zur Folge“, spricht der OB eine für ihn mögliche Konsequenz aus.

Wer bestimmt, wer mit verhandeln darf?

Den Vorschlag der Sozialdemokraten hält Hilbert im Detail für problematisch. „Sollen an der Mediation alle Fraktionen beteiligt werden oder nur eine ausgewählte Gruppe? Und wer bestimmt, welche Fraktionen mit am Tisch sitzen dürfen?“, fragt der OB und bekräftigt: „Wir müssen die Thematik selbst lösen und der Stadtrat muss endlich auch eine Wahl durchführen und nicht weiter vertagen.“