Die Straßenbahnen und Busse in Dresden fahren am Wochenende wieder normal. Nach Ende des Streiks am frühen Sonnabendmorgen rückten die Fahrzeuge nach Plan aus.

Nach dem Streik: ÖPNV in Dresden rollt wieder wie gewohnt

Dresden. Alles rollt nach Plan: Die Straßenbahnen und Busse in Dresden fahren nach dem Streik am Freitag nun wieder wie gewohnt. Die Gewerkschaft Verdi hatte das Streikende auf 3 Uhr am Samstagmorgen terminiert, anschließend rückten ab 3.30 Uhr die ersten Fahrzeuge aus, sagte ein DVB-Mitarbeiter auf DNN-Anfrage. Nennenswerte Verspätungen habe es nicht gegeben, alles laufe normal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag waren in Dresden der gesamte Straßenbahnverkehr und 80 Prozent des Busverkehrs ausgefallen. „Die DVB-Fahrzeuge stehen still“, sagte DVB-Sprecher Falk Lösch. Lediglich Busse, die von Subunternehmen wie Taeter Tours und DVS betrieben werden, waren unterwegs. Das traf beispielsweise auf die Linien 61, 68, 85 und 90 zu. An einem normalen Wochentag fahren etwa 170 Bahnen und 120 Busse durch Dresden, der Gesamtbestand beläuft sich auf rund 500 Fahrzeuge.

Lesen Sie auch

Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr hatten sich im Betriebshof Trachenberge 115 Mitarbeiter am Streik beteiligt, insgesamt waren es in Dresden 350. Über den Tag verteilt dürfte die Zahl noch angewachsen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den kommenden Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi erneut einen Streik im öffentlichen Personennahverkehr angekündigt.