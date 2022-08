Dresden. Die Mieter des Hauses Lahmannring 17, der "Villa Urvasi" auf dem Weißen Hirsch, haben fast alles verloren. Am 19. Juni brannte der Dachstuhl des denkmalgeschützten Hauses lichterloh, die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus. Seitdem ist das Haus durch Feuer und Löschwasser unbewohnbar. Nun hat die Eigentümergemeinschaft, die aus mehr als 20 Eigentümern aus dem Raum Stuttgart besteht, auch noch die Mietverträge für beendet erklärt und verweist in einem formlosen Schreiben an die ehemaligen Bewohner auf eine Reihe von Gerichtsurteilen. Man gehe als Eigentümer von einem Erlöschen der Mietverhältnisse aus.

Begründet wird das unter anderem damit, dass derzeit nicht geklärt ist, „ob ein Wiederaufbau, der mit erheblichen Kosten verbunden ist ... überhaupt erfolgen wird“. Ohnehin werde eine Instandsetzung Jahre dauern, Schmutz, Staub und Lärm verursachen und das Haus in der Zeit nicht bewohnbar sein. Da das Haus unter Denkmalschutz steht, sei das Denkmalschutzamt in diesen Fragen sehr eng involviert, sagt Christian Barth, Leiter des Stadtbezirksamts Loschwitz. „Der Eigentümer kann eine Sanierung nicht über Jahre verschleppen.“ Er gehe davon aus, dass die Mieter sich ebenso juristischen Beistand suchen, mindestens einer sei im Mieterverein.

Nur eine „Absichtserklärung“

Das ist mittlerweile geschehen. Frank und Ulrike Jaeschke zum Beispiel, die in der „Villa Urvasi“ gewohnt haben, bis der Dachstuhl brannte, haben mit einem Anwalt gesprochen, und der sah die Mitteilung der Eigentümer durchaus kritisch. „Kein Absender, keine Unterschrift“ – das sei kein offizielles Schreiben, eher ein „Absichtserklärung“. Und mit dieser Absicht sind eine ganze Reihe Mieter überhaupt nicht einverstanden. „Wir sehen nicht, dass das Mietverhältnis beendet ist“, sagen die Jaeschkes. „Das Haus kann wieder bewohnbar gemacht werden.“ Und sie wollen dann wieder dort einziehen.

Im Moment wohnen sie in einer Pension. Wer für die Zeit bis zur erhofften Rückkehr an den Lahmannring eine andere Wohnung mietet, soll – so ihr Tipp – darauf achten, die als Zweitwohnsitz anzumelden, damit das andere Mietverhältnis bestehen bleibt. „Die dafür anfallende Zweitwohnsteuer kann man unter diesen Umständen zurückfordern“, sagen sie. Sie haben sich kundig gemacht und auch die Initiative der früheren Bewohner mit organisiert. Immer sonntags um 18.20 Uhr treffen sich ein paar der Brandopfer an der Baustelle – zu dem Zeitpunkt züngelten die ersten Flammen aus dem Dach.

„Erstmal sozusagen obdachlos“

Die Mieter erinnern sich gut an das Chaos, das mit dem Feuer ausbrach – den Großeinsatz der Feuerwehr, die auch noch zahlreiche Menschen aus dem Haus in Sicherheit bringen musste. Schwer verletzt wurde zum Glück niemand. „Keiner hat sich um uns gekümmert. Wie wir kurzfristig untergebracht werden, wo wir für die Nacht unterkommen. Wir waren ja erstmal sozusagen obdachlos.“ Mit dem Krisenmanagement von Hausverwaltung bis Stadtverwaltung sei man ziemlich unzufrieden gewesen. Nachbarn, Anwohner, Verwandte, Bekannte sprangen ein. Dann rollte Hilfe an. „Aber erst, als wir Druck gemacht haben“, sprechen die Jaeschkes für viele. So schrieben sie – damals war gerade OB-Wahlkampf – die Kandidaten und den Amtsinhaber an, und das Büro von Dirk Hilbert meldete sich.

Gar nicht genug loben können die Brandopfer Ina Giuffrida, die Wirtin vom Restaurant „Delizia“. Die habe sofort geholfen, Spenden organisiert, ihr Lokal mehrmals schon morgens zur Verfügung gestellt für Versammlungen – „sie war eine unglaubliche Stütze“, sagen einige Mieter im Rückblick. Im Oktober wird es dort wieder eine Zusammenkunft geben. Und sie erzählen eine bewegende Geschichte von einer alten Dame, die gerade erst nach Dresden zurückgekehrt war und sich ziemlich neu eingerichtet hatte. Sie musste ins Hospiz und spendete ihr gesamtes Mobiliar den Lahmannring-Opfern. „Als wir uns bedanken wollten, erfuhren wir, dass sie gerade gestorben war.“

„Erheblich ins Zeug gelegt“

Auch Stadtbezirksamtsleiter Barth hat sich mit seinem Amt für die Opfer des Feuers eingesetzt. „Wir haben uns erheblich mehr ins Zeug gelegt als das üblich ist“, findet er. Einige Mieter hatten beklagt, die Stadt kümmere sich nicht um sie und Kontakt gesucht – auch zum Stadtbezirk. Dann wurden zunächst Belegwohnungen aus städtischem Bestand zur Verfügung gestellt – allerdings gibt es keine auf dem Weißen Hirsch. Inzwischen haben die ehemaligen Bewohner des Brandhauses, insgesamt 38 Mietparteien, alle eigene Lösungen gefunden, einige haben sich auch in Senioren- oder Pflegeheime begeben.

Nachdem es einen Spendenaufruf, unter anderem an Möbelhäuser gegeben hatte, ließ der Stadtbezirk einen Container auf dem Gelände aufstellen, wo Sachspenden abgegeben und ausgegeben werden können. Schnell waren auch zahlreiche Vereine und Anwohner auf dem Weißen Hirsch dabei, zu Spenden aufzurufen und zu sammeln. Barth kümmerte sich darum, dass das über ein Spendenkonto der Bürgerstiftung laufen konnte.

Günstige Mieten auf dem Hirsch

„Mit Vertretern des Stadtbezirksbeirats und Betroffenen haben wir ein transparentes Auszahlungssystem entwickelt“, sagt er. Schließlich dürften Spendengelder nicht Versicherungsleistungen ersetzen, sondern müssten ordnungsgemäß denen zugute kommen, die wirklich bedürftig sind. In der „Villa Urvasi“ konnten sie zu für Hirsch-Verhältnisse sehr günstigen Mieten wohnen, die Wohnungen waren alle barrierefrei.

„Im Laufe der Jahre hat sich dort eine gute Gemeinschaft der Mieter entwickelt“, beschreibt Barth. Man will helfen, die zu erhalten. Im September wird es zum Beispiel im Chinesischen Pavillon ein Treffen geben für die ehemaligen Bewohner – ein gemütliches Beisammensein, soweit das möglich ist. Damit man sich mal wieder sieht. „Einige Mieter sind noch total traumatisiert“, sagt Frank Jaeschke.

„Dach ist noch immer offen“

Wie es mit dem Haus selbst weitergeht, ist derzeit unklar. Es ist großenteils eingerüstet und wird entrümpelt. Aber die Mieter fürchten, dass das sehr schleppend vorangeht. Auch Wochen nach dem Feuer sei das offene Dach noch nicht wieder mit einer Plane abgedeckt. „Und das ist doch das erste, was man macht, wenn man das Haus erhalten will – das Gebäude sichern.“ Eine DNN-Anfrage zu ihren Plänen und dem Schreiben an die Mieter des Hauses Lahmannring 17 ließen die Eigentümer bis jetzt unbeantwortet.

Im Moment bleibt nicht viel anderes übrig, als erstmal die zerstörten Möbel und Haushaltsgeräte aus den Wohnungen zu holen. © Quelle: Bernd Hempelmann

Geäußert hat sich hingegen die städtische Denkmalschutzbehörde. Sie hat Kontakt aufgenommen zur Hausverwaltung, die die Eigentümer vertritt. Zeitnah soll es nun ei­nen Ortstermin geben, „um das Gebäude von innen in Augenschein zu nehmen und dann mit den Eigentümern die weiteren erforderlichen Schritte zur Sicherung und Instandsetzung des Gebäudes festzulegen“, teilte das Presseamt auf Anfrage mit. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe die Denkmalschutzbehörde davon aus, dass das Gebäude wieder instandgesetzt werden kann.

Was Schutz für ein Kulturdenkmal bedeutet Gemäß Paragraf 8 Absatz 1 Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDschG) sind die Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen verpflichtet, diese pfleglich zu behandeln, im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten und vor Gefährdung zu schützen. Die Erhaltungspflicht umfasst dabei sowohl das Erscheinungsbild als auch die Bausubstanz des Kulturdenkmals. Aus diesem Grundsatz heraus ergeben sich in Abhängigkeit von den an einem Kulturdenkmal geplanten oder erforderlichen Maßnahmen die entsprechenden Auflagen. Ein Abbruch eines Kulturdenkmals ist nur möglich, wenn eine Erhaltung des Objekts nicht mehr im Rahmen des Zumutbaren liegt. Dazu ist ein entsprechender Nachweis durch den Eigentümer zu führen. Erfolgte ein Abbruch eines Kulturdenkmals mit Zustimmung der Denkmalschutzbehörde, können an einen Neubau an gleicher Stelle vom Denkmalschutz nur die Anforderungen gestellt werden, die sich aus den gegebenen denkmalschutzrechtlichen Belangen vor Ort (zum Beispiel Umgebungsschutz für benachbarte Kulturdenkmale, Lage im Denkmalschutzgebiet) ergeben. Kommt der Eigentümer eines Kulturdenkmals seinen Erhaltungspflichten nach Paragraf 8 Absatz 1 SächsDschG nicht nach, kann die Denkmalschutzbehörde entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des jeweiligen Objekts anordnen. Damit soll verhindert werden, dass ein Kulturdenkmal durch gezielt herbeigeführte Vernachlässigung so weit geschädigt wird, dass sein Erhalt nicht mehr im Rahmen des Zumutbaren liegt. Verfügt werden kann allerdings nur eine Sicherung, nicht jedoch die Sanierung des jeweiligen Kulturdenkmals. Sollte ein Eigentümer seinen Pflichten zur Erhaltung eines Kulturdenkmals nicht nachkommen, besitzt die Denkmalschutzbehörde die Möglichkeit, entsprechende Maßnahmen zur Sicherung und Wiederherstellung anzuordnen und durchzusetzen.

Brandursache weiter ungeklärt

Ziel sei, das Erscheinungsbild des Hauses vor dem Brand wiederherzustellen und im Gebäudeinneren „die noch vorhandenen und erhaltungswürdigen bauzeitlichen Strukturen und Ausstattungen zu erhalten“. Dazu müssten allerdings erst entsprechende Gutachten vorliegen. Dann lasse sich auch klären, in welcher Form die zerstörten Bauteile, insbesondere in den Dachgeschossen, wieder aufgebaut werden könnten. Eine zeitliche Vorgabe für die Instandsetzung kann die Behörde dem Eigentümer nicht machen, für die Sicherung des Hauses indes schon.

Ob Sanierung und Wiederaufbau oder Abriss und Neubau, hat die Eigentümergemeinschaft in ihrem Schreiben an die Mieter offengelassen, auf jeden Fall seien beide Varianten mit hohen Kosten verbunden. Was sich wohl auch auf spätere Mieten auswirken wird, falls dort wieder Mietwohnungen entstehen. Ein Verschulden des Eigentümers an dem Feuer liegt nach eigener Einschätzung der Hausbesitzer nicht vor. Die Polizei will sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zur Brandursache noch nicht äußern; was die Ermittler ausschließen könnten, sei, dass ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst habe – dieses Gerücht kursierte, wenige Tage nachdem der Dachstuhl ausgebrannt war.

Wer helfen will, findet im Netz Informationen: lahmannring17-hilfen.de

Für Geldspenden steht ein Konto der Bürgerstiftung zur Verfügung: Bürgerstiftung Dresden, Commerzbank, IBAN: DE27 8508 0000 0143 0130 14, Verwendungszweck: Brandopfer Lahmannring 17 (unbedingt angeben!)