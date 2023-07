﻿Nach Ausschreitungen am Rudolf-Harbig-Stadion 2021 – Polizei ermittelt gegen 25-Jährigen

Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden ermitteln gegen einen 25-jährigen Mannunter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen und der versuchten gefährlichen Körperverletzung in 45 Fällen.

Mehrere tausend Personen versammelten sich im Großen Garten

Am 16. Mai 2021 waren anlässlich des Fußballspiels SG Dynamo Dresden gegen Türkgücü München zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des Rudolf-Harbig-Stadions mehrere tausend Polizeibeamte eingesetzt. In der Zeit von 15.25 Uhr bis 18.30 Uhr kam es in diesem Zusammenhang zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, so die Staatsanwaltschaft.

Das Spiel fand ohne Zuschauer statt, weil die an diesem Tag geltenden Regeln der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung die Öffnung von Einrichtungen des Sportbetriebes untersagten, ebenso öffentliche Ansammlungen. Dessen ungeachtet versammelten sich mehrere Tausend Personen im Großen Garten, feierten und missachteten jegliche Infektionsschutzregeln und zündeten gesetzeswidrig Pyrotechnik.

Insgesamt wurden 184 Polizisten verletzt

Bei den Ausschreitungen gingen die Täter zum Teil als Gruppe geschlossen, aber auch einzeln handelnd gegen die Einsatzkräfte und Einsatzfahrzeuge vor. Zudem wurde eine Journalistin verbal bedroht, an den Kopf geschlagen und ihre am Körper befindliche Kamera durch Faustschläge zerstört. Polizeibeamte wurden durch Schläge und Tritte gegen den Körper angegriffen. Insgesamt wurden 184 Polizeibeamte verletzt. Die Körperverletzungen führten zum Teil zu erheblichen Verletzungen wie Verbrennungen, offenen Schnittwunden, teilweisem Gehörverlust und bis zu zehntägigem Krankenhausaufenthalt. Daneben wurde eine Vielzahl von Schnittverletzungen und Hämatomen an den Armen und Händen der Polizeibeamten verursacht. Der durch die Ausschreitungen entstandene Sachschaden, unter anderem an 30 Dienstfahrzeugen, beträgt etwa 30 000 Euro.

25-Jähriger war einer der vermummten gewaltbereiten Personen

Der 25-Jährige soll sich an diesem Tag von 15.32 Uhr bis 17.12 Uhr im Bereich Großer Garten vermummt in einer Gruppe gewaltbereiter Personen bewegt und hieraus Angriffe auf Polizeibeamte verübt haben.

In 45 Fällen soll der Beschuldigte versucht haben Polizisten zu verletzen

Folgendes wird dem 25-Jährigen vorgeworfen:

Er soll aus der gewaltbereiten Menschenmenge hervorgetreten sein und eine Metallstange in Richtung der Einsatzkräfte geworfen haben. Dabei wurde ein Polizeibeamter getroffen und erlitt Prellungen und Schmerzen am rechten Bein.

Außerdem soll er eine Feuerwerksbatterie in Richtung der Einsatzkräfte abgefeuert haben. Daraufhin wurde ein Polizeibeamter von einem Feuerwerkskörper getroffen und erlitt hierdurch einen Hörschaden.

Darüber hinaus soll der Mann in 45 Fällen versucht haben, Polizeibeamte zu verletzen, indem er Glasflaschen, Signalfackeln und Pflastersteine auf Polizeibeamte warf oder Feuerwerkskörper in deren Richtung abfeuerte. Nur durch glückliche Umstände kam es hier zu keinen weiteren Verletzungen der Polizeibeamten.

Er wurde am 13. Juli 2023 festgenommen

Der 25-Jährige konnte nach aufwändigen Ermittlungen durch Beamte der Soko Hauptallee identifiziert werden. Er wurde am 13. Juli 2023 aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen. Er soll noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Dresden vorgeführt werden. Er ist bereits einschlägig vorbestraft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

