Nach Auffahrunfall in Dresden-Mickten: 64-Jährige Frau schwer verletzt

Dresden. Am Montagmorgen hat bei einem Unfall auf der Washingtonstraße eine 64-jährige Frau schwere und ein 21-jähriger Mann leichte Verletzungen erlitten. Der 21-jährige war mit seinem Auto in Richtung Flügelwegbrücke unterwegs. An der Kreuzung An der Flutrinne stieß das Fahrzeug des 21-Jährigen mit einem verkehrsbedingt haltenden Auto zusammen. Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden von rund 30 000 Euro.

