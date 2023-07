Nach Angriff auf Taxifahrer in Bannewitz – Drei Männer wegen besonders schwerem Raub angeklagt

Dresden. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen drei Männer unter anderem wegen besonders schweren Raubes Anklage erhoben. Dem 19, 21 und 24 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, am 3. Januar gegen 1.30 Uhr aufgrund eines gemeinsamen Tatplans einen Taxifahrer über die Taxizentrale an die Adresse Babisnauer Pappel in Bannewitz bestellt zu haben.

Tat war geplant

Ein zur Tatzeit 28-jähriger bosnisch-herzegowinischer Taxifahrer übernahm den Auftrag und traf gegen 2.15 Uhr an dem genannten Ort ein. Dort warteten die Beschuldigten bereits auf ihn. Der 19-Jährige soll dabei - wie vorher abgesprochen - auf dem Boden gelegen und vorgetäuscht haben, betrunken zu sein. Der 24-Jährige soll dem Taxifahrer vorgespiegelt haben, Hilfe zu benötigen, um den angeblich betrunkenen Freund ins Taxi zu setzen.

19-Jährige schlug und trat mehrfach auf Taxifahrer ein

Als der Taxifahrer die beiden ansprach, soll er unvermittelt von dem 19-Jährigen von hinten angegriffen sowie geschlagen worden und hierdurch zu Boden gegangen sein. Als der Geschädigte versuchte, aufzustehen, soll der 19-Jährige dies verhindert und mehrfach auf den Taxifahrer eingeschlagen und eingetreten haben, insbesondere auf dessen Kopf. Dieser verlor hierdurch zeitweilig das Bewusstsein. Während dieser Zeit soll der 19-Jährige die Geldbörse des Geschädigten mit Bargeld in Höhe von etwa 300 Euro an sich genommen haben, um diese für sich und die anderen Männer zu behalten. Der 21-Jährige soll den Tatort abgesichert haben. Anschließend sollen die Männer die 300 Euro unter sich aufgeteilt haben.

19- und 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Der Taxifahrer erlitt durch die Schläge und Tritte ein Schädel-Hirn-Trauma verbunden mit einer teilweisen Amnesie sowie mehrere Platzwunden und Hämatome am Kopf.

Der 19-Jährige und der 24-Jährige befinden sich in Untersuchungshaft. Gegen den 21-Jährigen wurde kein Haftbefehl beantragt, da die Voraussetzungen nach der Strafprozessordnung hierfür nicht vorlagen, so die Staatsanwaltschaft Dresden. Ein Termin zur Hauptverhandlung wird vom Landgericht Dresden bestimmt.

