﻿Mysteriöse Leichensuche auf Brachfläche in Dresden

Offenbar auf der Suche nach einer Leiche gruben Ermittler in den vergangenen Tagen eine Brachfläche in Dresden um. Es handelt sich jedoch nicht um einen aktuellen Fall, sondern einen „Cold Case“ aus Thüringen.

Ermittler graben auf einer Brachfläche in der Dresdner Seevorstadt.

Dresden. Bis Freitag gruben Ermittler in Dresden eine Brachfläche in der Nähe der Nossener Brücke mit einem Bagger und per Schaufel um. Wie bekannt wurde, suchten die Beamten nach einer Leiche und sperrten den Bereich weiträumig mit Flatterband ab

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es handelt sich jedoch nicht um einen aktuellen Fall, sondern einen „Cold Case“ aus Thüringen. Auftraggeber für die umfangreiche Suche ist die Staatsanwaltschaft Gera, die sich aufgrund laufender Ermittlungen jedoch sehr bedeckt hält. Die Ermittlungen bleiben vorerst geheim, damit ein möglicher Verdächtiger keine Vorteile erhält.

Wie Bild.de berichtet, wurde die Suche zunächst ohne Fund beendet.

Von xcitepress