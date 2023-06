Muss Dresdens OB zurücktreten?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ist von der Rolle. Das Stadtoberhaupt ist in private Turbulenzen geraten, die auf die dienstlichen Angelegenheiten ausstrahlen. Ist das ein Grund, den Rücktritt des Oberbürgermeisters zu fordern oder aktiv seine Abwahl zu betreiben? Nicht im Ansatz! Hilbert macht Fehler, keine Frage, aber keiner von diesen ist dazu geeignet, am Stuhl des Oberbürgermeisters zu sägen.

Bürgerbegehren zur Abwahl gestartet: Oberbürgermeister Dirk Hilbert. © Quelle: IMAGO/Foto: Sven EllgerIMAGO/Foto: Sven Ellger

Die Kleinpartei Bündnis Deutschland will Unterschriften für ein Bürgerbegehren zur Abwahl von Hilbert sammeln und wird Schiffbruch erleiden. Mehr als Populismus ist das nicht. In Dresden sind ganz andere Populisten mit ganz anderen Themen unterwegs. Das Wirken des Dirk Hilbert taugt nichts für eine Mobilisierung. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Er ist ein Oberbürgermeister der Minderheit. Steffen Dreier Kreisvorsitzender der Kleinpartei Bündnis Deutschland, die ein Bürgerbegehren zur Abwahl des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilbert gestartet hat

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Zahlreiche Besucher lockte der Palais Sommer 2022 unter anderem mit dem Konzert von Charlie Cunningham am Ostra-Dome. © Quelle: Toni Kretschmer

„Nach wie vor keine Planungssicherheit“: Palais Sommer Dresden startet wieder an drei Standorten

Am 12. Juli startet wieder der Palais Sommer Dresden mit Musik, Yoga und Kunst. Obwohl das neue Format an drei Standorten 2022 so viele Besucher wie nie angelockt hat, fehlt ihm eine langfristige Perspektive. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Die Verhandlungen zwischen den Ampelfraktionen über das sogenannte Heizungsgesetz dauern an. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Heizungsgesetz nicht im Bundestag – Rettungsversuch der Fraktionschefs scheitert

Das Heizungsgesetz wird auch diese Woche nicht im Bundestag behandelt. Die Parlamentarischen Geschäftsführer der Ampelfraktionen haben es erneut nicht auf die Tagesordnung des Bundestags gesetzt. Damit wird eine Verabschiedung vor der Sommerpause zeitlich immer schwieriger. Allerdings läuft noch eine Rettungsaktion der Fraktionsspitzen. Jetzt lesen

Termin des Tages

10 Uhr: Die Landesverkehrswacht Sachsen e.V. veranstaltet in der Jungen Garde im Großen Garten das Zuckertütenfest „Sicherer Schulweg“ für die Dresdner Schulanfänger. Bildungsbürgermeister Jan Donhauser hält ein Grußwort.

Wer heute wichtig wird

Am 14. Juni werden viele Apotheken in Dresden geschlossen bleiben (Symbolbild). © Quelle: Oliver Berg/dpa

Heute werden voraussichtlich die meisten Apotheken im Dresdner Stadtgebiet geschlossen bleiben. Die Apotheker streiken. Bundesweit haben sich rund 80 Prozent der Apotheker für den Schließtag ausgesprochen, die Beteiligung wird also hoch ausfallen. Wer dennoch Medikamente benötigt, findet hier eine Übersicht der Apotheken, die einen Notdienst anbieten.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Sargträger schieben einen Sarg (Symbolbild). In Ecuador ist eine 76-jährige Frau bei ihrer Totenwache in ihrem Sarg aufgewacht. © Quelle: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

... ein Klopfen, das aus einem Sarg kam

In Ecuador ist eine für tot erklärte Frau wieder aufgewacht – bei ihrer Totenwache. Die Anwesenden hätten Geräusche aus dem Sarg gehört, berichtete der Sohn der 76-Jährigen. Daraufhin hätten sie den Sarg geöffnet und die schwer atmende Frau in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt lesen

Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

