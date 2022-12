﻿Musikalisch-mysteriös durch Meißen: Stadt bietet 2023 achtstündige Führung

Die Silhouette des Doms zeichnet sich am bei Sonnenuntergang in Meißen (Sachsen) vor dem rötlich verfärbten Abendhimmel ab. Die Stadt mit der ältesten europäischen Porzellan-Manufaktur und den in der Umgebung angebauten Weinen gilt als Kleinod für Kenner.

Meißen. Nächstes Jahr wird es gruselig in der Domstadt. Mit leise klingender Orgelmusik in den dunklen Gassen biete die Stadt eine perfekte Szenerie für spannende Krimigeschichten. Das finden zumindest die Macher der neuen Stadtführung „Organ and Crimes“, zu Deutsch Orgel und Verbrechen.

Tolle Gänsehautmomente

Die neue Stadttour für 2023 ist also kein gewöhnlicher Rundgang, „sondern mit acht Stunden Dauer eine unvergessliche Tagestour vom frühen Nachmittag bis in die Nachtstunden“, so Christina Czach, Leiterin der Tourist-Information Meißen. „Unsere Gäste dürfen sich dabei auf jede Menge tolle Gänsehautmomente freuen“, so die Tourismus-Fachfrau weiter.

Orgelmusik und lokale Kriminalgeschichten

Die Stadtführung – wie der Name schon vermuten lässt – möchte Orgelmusik und lokale Kriminalgeschichten mit dem Kennenlernen der Stadt verbinden. Dafür sorgen zum einen fünf Konzerte der besonderen Art. An den jeweiligen Instrumenten geben die Maestri neben mystischer Kirchenmusik oder dem wohl bekanntesten Orgelwerk von Bach, Toccata und Fuge in d-Moll auch eher selten an der Orgel gehörte Stücke zum Besten, bei denen mysteriöse Hollywoodklassiker vor dem inneren Auge ablaufen.

Verpflegung im Preis inbegriffen

Des Weiteren präsentieren die Stadtführerinnen der Tourist-Information kenntnisreich und mit viel Witz schaurig schöne Kriminalgeschichten. Ungelöste Rätsel aus der Stadt- und Kirchengeschichte werden aus den Tiefen der Vergangenheit auftauchen. Was hat es mit dem steinernen Kreuz vor dem Burgkeller auf sich? Was geschah einst auf den Frauenstufen? Wieso galt der Marienaltar der Frauenkirche 90 Jahre lang als verschollen?

Neben Bennokirche und der berühmten Porzellan-Manufaktur gibt es Stopps an der Frauenkirche und St. Afra Kirche oder auch am Dom. Domkantor Thorsten Göbel und Afra-Kantor Karsten Voigt begleiten die Gäste auf ihrem Weg durch die Stadt. Zwischendurch dürfen die Gemüter mit Kaffee und Kuchen sowie typisch regionalen Snacks und einer Kostprobe der berühmten Meißner Weine beruhigt werden.

Die „Organ and Crimes“ Tour findet 2023 am 12. Mai, 6. Oktober und 3. November statt, startet jeweils 14 Uhr vor dem Hauptportal der St. Bennokirche und kostet 99 Euro pro Person. Im Preis inbegriffen sind der Eintritt in den Dom und weiteren Kirchen sowie zur Porzellanorgel in der Erlebniswelt Meißen, ebenso die fünf Orgelkonzerte, zwei Weinproben, Kaffee und Kuchen, ein Snack und ein kleines Erinnerungsstück.

