Museum zeigt 70 Jahre Vereinsgeschichte von Dynamo Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

70 Jahre Dynamo – 70 Dokumente: Das Stadtarchiv widmet den Schwarz-Gelben – pünktlich zum Vereinsgeburtstag – eine Sonderausstellung. Zu sehen sind vor allem alte Fotos, Plakate, Urkunden, Eintrittskarten und einzelne Trikots, die zum Teil aus dem Bestand des Stadtmuseums, aber größtenteils aus dem Fundus von Privatsammlern stammen. Der Eintritt für alle Enthusiasten und Fans ist frei.

Zwei Besucher der neuen Ausstellung betrachten ein Mannschaftsfoto vom FDGB-Pokalsieger 1985. © Quelle: Steffen Manig

Noch nicht Teil der Schau ist die aktuelle Mannschaft, die sich gerade neu formiert. Und die hat am Dienstag einen Spieler dazu bekommen. Robin Meißner vom Hamburger SV soll als Stürmer künftig für Tore sorgen. Nach dem Weggang von Ahmet Arslan ist das bitter nötig. Jetzt lesen

Zitat des Tages

In der vergangenen Saison habe ich als Gast bereits die unfassbare Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion kennenlernen dürfen und freue mich nun riesig drauf, diese bei jedem Heimspiel zu erleben. Robin Meißner neuer Stürmer bei Dynamo Dresden

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Für die Betreuung der Kinder in Dresden sollen Eltern bald mehr zahlen. Die Mehrausgaben sollen jetzt im Stadtrat deutlich reduziert werden. © Quelle: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Dresdner SPD will höhere Kita-Beiträge stoppen

In Dresden plant die Stadtverwaltung eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Kitas. Jetzt gibt es Widerstand dagegen. Die SPD erinnert an ein Versprechen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Das Logo der Deutschen Bahn (DB). © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Monopolkommission spricht sich für Zerschlagung der Deutschen Bahn aus

Die Monopolkommission fordert eine Aufteilung der Deutschen Bahn. Laut des Vorsitzenden des Gremiums sei die Bundesregierung auf einem guten Weg. Widerspruch kommt von Linken-Chefin Janine Wissler: „Wer die Bahn zerschlagen will, zerschlägt Verkehrswende aus einer Hand“, warnt sie. Jetzt lesen

Termine des Tages

11 Uhr: Saison-Pressekonferenz 2023/2024 HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste. www.hellerau.org

17 Uhr: Erste Feierliche Zeugnisausgabe am neuen Standort der Abendoberschule Dresden. Ort: Aula Schulcampus Pieschen, Gehestraße 2, 01127 Dresden. www.abendoberschule-dresden.de/www.abendoberschuledresden.de

17 Uhr: Stadtbezirksbeirat Loschwitz - In der öffentlichen Sitzung gibt die Stadt Auskunft zum aktuellen Planungsstand der Verkehrsführung auf dem Blauen Wunder und der Bautzner Landstraße in Bezug auf den Radverkehr. Außerdem geht es unter anderem um Fördergeld für Kulturprojekte in Loschwitz sowie für ein Fest zum internationalen Tag der älteren Menschen im Stadtbezirk. Ort: Stadtbezirksamt Loschwitz, Beratungsraum, 2. Etage, Grundstraße 3, 01326 Dresden

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Altstadt - In der öffentlichen Sitzung stellt die Stadt die Fördergrundsätze des Cityfonds - „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - DD findet InnenStadt“ und das Straßenbaukonzept vor. Außerdem geht es unter anderem um Fördergeld für das 28. Friedrichtstädter Stadtteilfest, den Innenausbau des Begegnungszentrums auf dem Ev.-Luth. Trinitatisfriedhof sowie eine Ausstellung des Schachnachlasses der Dresdner Schachlegende Wolfgang Uhlmann. Ort: Neues Rathaus, Beratungsraum 2, 2. Etage, Raum 13, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

Was heute wichtig wird

Manfred Lucha (Bündnis 90/Die Grünen), Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg und Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz ist ein Gegner der vom Bund geplanten Einteilung der Kliniken in sogenannte Levels. © Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

Heute beginnt in Stuttgart die zweitägige Gesundheitsministerkonferenz (GMK). Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht eine Verständigung mit den Ländern auf Eckpunkte einer Krankenhausreform in greifbarer Nähe, trotz noch offener Fragen. Der Bund will an der Veröffentlichung von Daten zur Qualität von Klinikangeboten festhalten. Dafür sollen die Verteilung genauer definierter Leistungsgruppen auf die Kliniken und auch eine Einteilung in Versorgungsstufen („Level“) transparent gemacht werden. Besonders in diesem Punkt gibt es Uneinigkeit mit den Ländern.

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu Protesten für einen Kurswechsel in der Gesundheitspolitik auf. Erwartet werden laut Verdi mehr als 500 Protestierende aus Baden-Württemberg und dem ganzen Bundesgebiet, die zum Teil mit dem Fahrrad aus Dresden anreisen sollen.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Regional gibt es große Unterschiede bei der Pünktlichkeit. © Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

... die verspäteten Fernzüge: Diese Grafiken zeigen, welche Bahnhöfe besonders betroffen sind

Nur noch zwei von drei ICEs und ICs kommen derzeit pünktlich ans Ziel. Regional gibt es große Unterschiede, wie eine interaktive Deutschland-Karte zeigt. In einigen Bahnhöfen hat sich die Situation zuletzt drastisch verschlechtert. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Christin Grödel

stellvertretende DNN-Chefredakteurin

DNN