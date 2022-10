﻿Dresden prüft Tempo 30 und Halteverbote für die Münchner Straße

Zehn Vorschläge für mehr Sicherheit

Diese Punkte stecken im vom Stadtrat verabschiedeten Paket für mehr Sicherheit auf der Münchner Straße im Dresdner Süden: Einführung von Tempo 30 Weitere Maßnahmen zur Verringerung von Unfällen mit Straßenbahnen sichere Querung an der Würzburger Straße insbesondere für Schulkinder Park- und Halteverbote in den erweiterten Kreuzungsbereichen der in die Münchner Straße einmündenden Seitenstraßen sowie in die Fahrbahnbereiche hingezogene Gehwegbereiche, die ein sicheres Queren für Fußgänger ermöglichen Umwandlung der einzelnen Straßenabschnitte des Münchner Platzes in Einbahnstraßen – was die Sicherheit an Einmündungen verbessern und für mehr Parkplätze sorgen soll Schutzgeländer vor der Bibliothek Südvorstadt mehr Sicherheit an der Straßenbahnhaltestelle der Linie 3 am Nürnberger Platz Optimierung der Ampelschaltung am Nürnberger Platz für mehr Sicherheit für die aussteigenden Fahrgäste an allen Haltestellen einzelne Kurzzeitparkplätze für Kunden lokaler Geschäfte in den Nebenstraßen Entwurf eines Parkraumkonzeptes (Inklusive Anwohnerparkzonen) In Abstimmung mit der TU Dresden, welches die geplanten TU-Parkhäuser an der Nöthnitzer und Nürnberger Straße einbezieht