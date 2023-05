﻿Dresden-Plauen: Halteverbote auf der Münchner Straße sollen Schulweg sicherer machen

Die Stadt will auf der Münchner Straße in Höhe Würzburger Straße mit Halteverboten für mehr Überblick auf dem Schulweg sorgen. Andere Forderungen nach mehr Sicherheit auf der Münchner Straße – darunter Tempo 30 – sind indes erst einmal vom Tisch.

Dresden. Wie vieles im Leben ist es oft eine Frage der Perspektive, was so auch für die Kreuzung Münchner und Würzburger Straße in Dresden-Plauen gilt. Gerade Kindern fehlt hier mangels ausreichender Körpergröße der Überblick, fällt es deshalb schwer, die Fahrspuren und Bahngleise zu überschauen, weil die Ränder der Straße zugeparkt sind. Deshalb will die Stadt nun handeln und das Halten im Bereich um die Kreuzung stärker einschränken.