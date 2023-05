﻿Motorrad und Auto kollidieren in Dresden-Gorbitz – ein Verletzter

Am Freitagabend sind in Dresden-Gorbitz ein Motorrad und ein Pkw zusammengeprallt. Der Biker wurde verletzt, die Kesselsdorfer Straße war zeitweise gesperrt.

Dresden. Am Freitagabend sind auf der Kesselsdorfer Straße ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Ersten Angaben zufolge war der Opel Astra gegen 18.30 Uhr in Höhe des Altfrankener Parks aus einer Ausfahrt herausgefahren. Dabei prallte die Aprilia RS 660 in die linke Seite des Opels. Der Motorradfahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.