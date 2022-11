Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit einem Audi schwer verletzt

In Dresden sind am Dienstag der Fahrer eines Simson-Mopeds und die Fahrerin eines Audi A1 auf der Kreuzung Wiener Straße/ Franz-Liszt-Straße zusammengestoßen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei sind am Dienstagnachmittag in Dresden ein Mopedfahrer und eine Pkw-Fahrerin auf einer Kreuzung zusammengeprallt. (Symbolbild)

Dresden. Am Dienstagnachmittag ist ein Mopedfahrer bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer Frau schwer verletzt worden. Der 19-Jährige und die 33-Jährige befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Kreuzung Wiener Straße/ Franz-Liszt-Straße. Die Fahrerin war in Richtung Wiener Platz unterwegs, als sie mit dem von links kommenden Mopedfahrer kollidierte. Er kam aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden an dem Simson Moped und dem Audi A1 wurde nach Angaben der Polizei mit rund 3.500 Euro beziffert.

