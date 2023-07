﻿Mehr Platz für die Montessori-Schule in Striesen und ein Weg für Maria

Dresden. Die Freie Montessori-Schule „Huckepack“ ist angesiedelt in einem sanierten ehemaligen DDR-Schulgebäude in Striesen, Adresse: Glashütter Straße 10. „Aber die Straße gibt es da gar nicht“, sagt Viktoria Kunze vom Trägerverein „Huckepack“ e.V.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Glashütter Straße endet in einem Wendehammer, der Eingang der Schule ist an der Prossener Straße. Diese Verwirrung soll nun bald ein Ende haben. Die Stadtbezirksbeiräte von Blasewitz beschlossen mehrheitlich, der Stadtverwaltung zu empfehlen, einen Weg auf dem Schulgelände umzubenennen – er soll in Zukunft Maria-Montessori-Weg heißen und möglichst auch die neue Adresse der Schule sein.

Gymnasium im Pentacon-Kulturzentrum ausgelagert

Der Fuß- und Radweg wird dann mitten im Schulgelände liegen, denn am Montessori-Standort wird ein neues Haus gebaut – durch einen gläsernen Brückenübergang verbunden mit dem Bestandsbau. Noch sind die Klassen des Gymnasiums ausgelagert im Pentacon-Kulturzentrum an der Schandauer Straße, aber ab Herbst sollen die ersten Umzüge beginnen, nächstes Jahr im Mai soll die offizielle Eröffnung sein. Dann sind Hort, Grund- und Oberschule sowie die im vergangenen Jahr gegründete Berufsvorbereitungsschule und das berufliche Gymnasium endlich zusammen. In den Neubau werden Verwaltung und Schulbibliothek sowie die Klassen 9 und 10 und das Gymnasium einziehen. Außerdem gibt es eine eigene Küche mit Mensa und Lehrküche , eine Cafeteria, Aula und Fachkabinette.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Besondere – die offenen Bereiche sollen auch für die Nachbarschaft zur Verfügung stehen, eine „Gemeinsame Mitte“. So zum Beispiel die Cafeteria, die dann von einer Schülerfirma der „Montessori“ betrieben wird. Schon jetzt können die Anwohner den Spielplatz der Schule an Wochenenden und Feiertagen nutzen. „Ein beispielgebendes Konzept, das wir zusammen mit der Stadt 2020 entwickelt haben“, sagt Viktoria Zumpe.

Der Verkaufskiosk der Schülerfirma, die später auch die Cafeteria betreiben wird. © Quelle: Anja Schneider

Beispielgebend ist auch das Lehr- und Lernkonzept der Montessori-Pädagogik. In allen Klassen wird Inklusion betrieben, sind Schüler mit zusätzlichem Förderbedarf integriert. Derzeit werden 518 Schüler dort unterrichtet, die Zahl ist ständig gewachsen – im nächsten Schuljahr werden es um die 570 sein. Viele Eltern würden ihre Kinder gern auf diese freie Schule schicken, aber die Wartelisten sind lang.

1992 gründete eine Elterninitiative den Verein „Huckepack“, seit 1995 gibt es eine Schule, 2002 wurde das Gebäude an der Glashütter Straße saniert, 2005 behindertengerecht ausgebaut. Alles mit viel Eigenleistung der Eltern. Mittlerweile platzt das alte Schulgebäude aus allen Nähten, es war ursprünglich für gut 300 Schüler konzipiert. Die Gänge wirken notgedrungen beengt, wo es irgend ging, wurden selbst in den Gängen weitere Lernräume eingerichtet; dafür mussten zum einen zusätzliche Brandschutztüren eingebaut, zum anderen die Fluchtwege gewahrt werden.

Im Mai 2021 kam der erste Spatenstich

„Lange war klar, wir müssen erweitern“, sagt Harry Vahle, Geschäftsführer des Trägervereins. An Ideenfindung und in einer Planungsgruppe waren nach Montessori-Prinzip alle beteiligt: Schüler, Eltern, Lehrer und Verwaltung. Im Mai 2021 kam der erste Spatenstich, im Juli folgte die Grundsteinlegung. Die Kosten werden am Ende bei knapp 15 Millionen Euro liegen, 7,2 Millionen fördert der Freistatt, fast acht Millionen stemmt der Verein. Er hat gut 480 Mitglieder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier wird im Neubau die offene Aula sein. © Quelle: Anja Schneider

Wer die Baustelle des neuen Gebäudes betritt, bekommt gleich einen anderen, großzügigeren Eindruck als im Bestandshaus. Eine große Aula entsteht dort – bislang finden größere Veranstaltungen der Schule in der alten Sporthalle, auch noch aus DDR-Zeiten, statt. Die Klassenzimmer in den oberen Stockwerken sind um eine „eigene Mitte“ gruppiert – keine schmalen Gänge, sondern ein offener Ort, um sich zu treffen und auszutauschen. In der Bibliothek gibt es große „Lernfenster“, an denen man sich zur Lektüre niederlassen kann.

Lesen Sie auch

Nicht mehr zurückkehren kann die Schule zum einstigen Haupteingang. Dahinter beginnt jetzt kein Flur mehr, sondern er führt nur noch in ein Zimmer. Aber er liegt an besagtem Weg auf dem Schulgelände, der bislang noch spröde ÖW-20 (ÖW = Öffentlicher Weg) heißt und dann einmal Maria-Montessori-Weg heißen soll. Den können dann auch die Nachbarn auf beiden Seiten des Schulkomplexes wieder nutzen. Jetzt gehen sie schon mal über den Schulhof. Neben dem früheren Haupteingang wird dann auch wieder eine Skulptur von Charlotte Sommer-Landgraf stehen: „Der kleine Trompeter“ – er musste im Mai 2021 vor den Bauarbeiten in Sicherheit gebracht werden und wartet seitdem im städtischen Lapidarium auf seine Rückkehr.

DNN