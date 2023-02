﻿Schon wieder: Polizeihubschrauber kreist über Altstadt von Dresden

Wie bereits am vergangenen Mittwoch drehte auch am Montagvormittag ein Polizeihubschrauber über Dresden seine Runden. Was der Hintergrund für den Polizeieinsatz in der Luft ist.

Ein Polizeihubschrauber kreiste am Montagvormittag über Dresden

Dresden. Über eine Stunde kreiste am Montag über der Innenstadt von Dresden ein Hubschrauber. Er zog große Runden zwischen Elbe und Hauptbahnhof, blieb an mehreren Orten wie etwa in Rathaus-Nähe länger stehen, um dann weiter seine Schleifen zu drehen.

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage mitteilte, handelt es sich um Aufklärungsflüge in Vorbereitung auf den 13. Februar. An diesem Tag gedenkt Dresden der Zerstörung der Stadt 1945. Ab Samstag, also schon zwei Tage vor dem geschichtsträchtigen Datum, finden viele Veranstaltungen verschiedener politischer Ausrichtung statt. Die Polizei Dresden bereitet ihren Einsatz vor und wird dabei von einem Hubschrauber der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Bereits am Mittwoch vergangener Woche hatte die Landespolizei einen ähnlichen Erkundungsflug über der Stadt gemacht.