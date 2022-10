﻿Profidiebe klauten in Dresden Kinderkleidung für über 3000 Euro

Zwei Ladendiebe stahlen an einem Tag in Dresden Kinderkleidung für über 3000 Euro – und das auf Bestellung. Nun landeten sie vor dem Amtsgericht und verließen anschließend gut gelaunt den Saal.

Dresden. Der Handel büßt durch Ladendiebstähle jährlich enorme Summen ein und viele Ganoven werden nie erwischt – aber manchmal hilft Kommissar Zufall. „Wir parkten bei einem Einsatz am Külz-Ring, vor uns stand ein Wagen mit Berliner Kennzeichen. Da kam ein Mann, fingerte den Schlüssel aus dem Spalt zwischen Windschutzscheibe und Motorraum, packte etwas ins Auto, steckte den Schlüssel zurück und ging“, erinnerte sich ein Zollbeamter an das Geschehen am 15. Juni in der Dresdner Innenstadt. „Etwas später kam ein anderer Mann mit großen Tüten, das gleiche Spiel. Uns kam das komisch vor.“

Kinderkleidung für Tausende Euro gestohlen