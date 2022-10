﻿Nie zur Benutzung gedacht: Die Möbel in den Paraderäumen des Dresdner Schlosses

Dresden. Schön wohnen will jeder, nur sind halt die Geschmäcker verschieden. Die einen schwören auf Gelsenkirchener Barock, andere huldigen dem Gangnam Style, pardon, Bauhaus-Stil, und wieder andere sind Stammkunde beim „Schweden um die Ecke“, also Ikea, wo man sich im Katalog schon mal auf „demokratisches“ Design beruft und seinen Produkten Namen gibt. Namen wie „Björket“ für einen Sessel, „Billy“ für ein Regal oder womöglich gar „Eyjafjallajökull“ für einen Kleiderschrank, was irgendwie doch angenehmer im Ohr klingt als „Iwan der Schreckliche“ für jenen Tischtyp, an dem der lupenreine Despot Putin Gäste/Opfer zu empfangen pflegt.

Auch Sachsens Kurfürst August der Starke hatte ein Faible für bestimmtes Mobiliar, allerdings lag da kein Größenwahn, allenfalls Prunksucht in der Luft. Ganz besonders angetan hatten es ihm Boulle-Marketerie-Objekte, die nun wieder mit zu den Höhepunkten der rekonstruierten Paraderäume im Dresdner Residenzschloss gehören. Namensgeber war der Pariser Kunsttischler André-Charles Boulle (1642-1732).

Verzierungen aus Schildpatt und Messing

Fein ausgesägte und zu Ornamenten zusammengesetzte Einlegearbeiten, auch Marketerien genannt, sind für diesen Prunkmöbel-Typus charakteristisch. Für die filigranen Verzierungen verwendete man Schildpatt und Messing. August der Starke erwarb diese Marketerie-Objekte zum Zwecke der herrschaftlichen Repräsentation, wie Christiane Ernek-van der Goes, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kunstgewerbemuseum in Pillnitz, gegenüber den DNN erklärte.

Christiane Ernek-van der Goes, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kunstgewerbemuseum . © Quelle: Christian Ruf

Erworben wurden die Boulle-Möbel in Paris in mehreren Ankaufswellen durch verschiedene Kunstagenten, als da wären etwa Raymond Leplat oder Baron de Montargon. August der Starke musste reichlich Geld hinblättern, der Kauf eines Boulle-Möbels riss mitunter ein tieferes Loch in die Staatsschatulle als ein altes Gemälde eines niederländischen Meisters oder auch ein Werk des Hofmalers Silvestre.

Aber was sein musste, musste sein – nicht zuletzt die vielfältigen Anlässe und Verpflichtungen eines Hofzeremoniells verlangten eine Vielzahl an Audienz- und Paradestühlen, die uns heute in der Regel allerdings nur noch durch Auflistungen in den verschiedenen Schlossinventaren oder auch Rentkammer-Rechnungen bekannt sind. So lieferten anno 1719 der ab 1691 in Dresden nachweisbare Theaterarchitekt George Christian Fritzsche und der ab 1710 für den Dresdner Hof tätige Vergolder Johann Hoyer „Drey Audienz Stühle mit Cremosin Samt und einer breiten und schmalen goldenen Tresse chammeriret, die Gestelle von Bildhauer Arbeit mit Cronen, antique(n) Köpffen, auch ausgeschnittenen Zierrathen, glanz vergoldet...“ an den Dresdner Hof.

Wettrüsten mit Kurfürst Max Emanuel von Bayern

Um wieder auf die erwähnten prunkvollen Boulle-Möbel zurückzukommen: Bei ihnen lieferte sich August der Starke laut Ernek-van der Goes vor allem mit Kurfürst Max Emanuel von Bayern „ein regelrechtes Wettrüsten“ – auch vor dem Hintergrund, dass sie beide für ihre Dynastie auf die Kaiserkrone spekulierten und Max Emanuel wie August der Starke Feiern als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln erachteten.

Sachsen war insofern ein Sonderfall, als hier Akquisitionen nicht nur für die königlich-kurfürstlichen Apartments getätigt wurden – auch Premierminister Heinrich Graf von Brühl verfügte laut Ernek-van der Goes über beträchtliche Bestände an französischem Mobiliar. Die erhaltenen Exponate stammen aus mindestens drei der renommiertesten Pariser Ébénisten-Werkstätten der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Boulle, Latz, Sageot.

Nicolas Sageot, 1706 Meister geworden, gilt neben André Charles Boulle als einer der bedeutendsten Ebenisten seiner Zeit. 1711 heiratete er Marie-Brigitte, die Tochter des Ebenisten Jacques Roussel. 1720 schloss er seine Werkstatt und verkaufte seine Warenbestände. Geistig umnachtet lebte er ab 1723 bis zu seinem Tod 1731 in einer Nervenheilanstalt.

Prächtige Kommode – dem Kunsttischler Nicolas Sageot zugeschrieben, der überwiegend für den französischen Hof arbeitete. © Quelle: SKD

Was speziell André-Charles Boulle angeht. Dieser, Sohn des eingewanderten deutschsprachigen Tischlers Johann Bolt aus dem Herzogtum Geldern, war ein Hansdampf in allen Gassen – er war Bronzegießer, Ziseleur und Kunsttischler in einem. Stilistisch orientierte sich Boulle, dem dank seiner großen Sammlung von Zeichnungen und Druckgrafik die Kunst Italiens, Deutschlands und Frankreichs von der Frührenaissance an vertraut war, eher an der Antike und ihren periodisch wiederkehrenden Neuauflagen als am beginnenden Rokoko. Und doch hat Boulle für die Geburt des neuen Stils viel getan. Seine dreidimensional gedachte Verwendung vergoldeter Bronzebeschläge weist weit ins skulpturensüchtige 18. Jahrhundert voraus.

Boulle-Möbel sind keine Gebrauchsgüter

Er perfektionierte den nach ihm benannten Möbeltyp. Ein Grund für die bis heute währende Bekanntheit seiner High-End-Prestigeobjekte bzw. Statussymbole liegt im stilistischen Erfolg der Arabeske und Groteske im Stil Louis-quatorze Ende des 17. Jahrhunderts. Von Boulle stammen die ersten frei im Raum stehenden Schreibtische, von denen aus der Kaiser, König oder Edelmann den Bittsteller schon beim Eintreten fixieren konnte. Die Stücke waren, so Ernek-van der Goes, „reine Repräsentationsobjekte. Eine Nutzung war nicht vorgesehen.“

In der Tat: Boulle-Möbel waren schon zu Lebzeiten des Meisters, der 1732 im Alter von 89 Jahren starb, keine Gebrauchsgüter, sondern Sammel- und Prestigeobjekte. Das ist nicht zuletzt den Ornamenten geschuldet, die Boulle als „Ebeniste du Roi“, als Kunsttischler des Königs, schuf. Sie waren ungemein fein, Boulles Arabesken schimmerten im Kerzenlicht am lebendigsten, seine Kandelaber bestanden aus vergoldeten Bronzeplastiken, aus sich verschlingenden Drachen und Eidechsen.

Mehr Barock und Luxus geht kaum. Detailansicht eines von André-Charles Boulle geschaffenen Toilette-Koffers mit feuervergoldeten Beschlägen. © Quelle: SKD

Das Hauptmerkmal der nach Boulle benannten Marketerie ist die Verwendung von Schildpatt (und Ebenholz) in Kombination mit Messing oder Zinn. Diese werden als Furnier auf die Oberflächen des Möbels aufgeleimt. Generell wird zwischen zwei kontrastierenden Gestaltungstechniken unterschieden. Die Form der première-partie von dunklem Grund (Schildpatt) und hellem Bild (Messing, Zinn) ist im Allgemeinen, schon durch den Materialeinsatz, die wertvollere. Häufig ist das Schildpatt rückseitig auf der dem Korpus zugewandten Seite pigmentiert oder mit einem farbigen Papier hinterlegt. Aufgrund der kostspieligen Naturprodukte und aufwendigen Verarbeitung wurde auch die beim Aussägen entstandene Negativ-Form als contre-partie verarbeitet. Auf den Partien, die aus Metallen bestehen, sind oft weitere Motive als Gravur aufgebracht.

1707 lieferte André-Charles Boulle die ersten Möbel mit Boullemarketerien an König Ludwig XIV. von Frankreich für sein Schlafzimmer im Petit Appartement (Kleinen Gemach) des Versailler Schlosses. Nun war der Hof des Sonnenkönigs Vorbild für viele andere Höfe Europas, auch den in Dresden. Boulle-Marketerie-Kostbarkeiten sind auf den Vorzeichnungen Raymond Leplats zum gestochenen Festbericht zur Hochzeit 1719 in den frisch geschaffenen Paraderäumen als wichtigste Möbelgattung erkennbar. August der Starke schätzte die Meisterleistungen der Pariser Ebenisten-Kunst nicht zuletzt deshalb so sehr, weil sie „fort du goût du Roy“ (sehr nach dem Geschmack des Königs) waren, wie einst in einer Nachricht an einen Kunsthändler konstatiert wurde.

Während des gesamten 18. Jahrhunderts wurden Boulles Möbel in Paris, aber nicht nur dort, hoch gehandelt, oft restauriert, nachgeahmt, oder alte Teile zu neuen Stücken ergänzt. Nach 1815 packte besonders den britischen wie exzentrischen Hochadel die Sammelleidenschaft für die extravaganten Möbelkunstwerke. Mit dem Neorokoko erlebte die Boulle-Technik ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch bei Neuanfertigungen eine Renaissance.

Mehr als 80 Jahre nach der kriegsbedingten Auslagerung sind nun insgesamt 39 erhaltene Originale, die hinsichtlich ihrer Qualität, aber auch vom Umfang her international von großer Bedeutung sind, wieder an ihre ursprünglichen Standorte zurückgekehrt – darunter sind acht weitgehend von dem deutschen, aber nach Paris eingewanderten Kunsthandwerker Jean-Pierre Latz geschaffene Uhren-Ensembles, eine von Nicolas Sageot ganz ohne Inbusschlüssel „zusammengeschraubte“ Kommode, ein Schreibtisch/Bureau sowie zwei Toilette-Koffer (sie sind Werke von André-Charles Boulle) auf Gestellen. Die Toilette-Koffer sind, so Christiane Ernek-van der Goes, „die einzigen ihrer Art, die sich im deutschsprachigen Raum als Paar erhalten haben“. Zu den Uhren wäre zu sagen, dass zwei Pendeluhren (Pendulen) samt ihren jeweils dazugehörigen großen Sockeln zu einem Konvolut von ursprünglich vier Pendulen gehörten, die jeweils von einer Chronosfigur bekrönt werden und die auf hohen, mit Apollo-Maskaron verzierten Sockeln platziert werden konnten.

Der Dresdner Bestand wurde umfassend restauriert

Die Zugehörigkeit dieser Objekte ist wie auch die von vergoldeten Silbermöbeln und kleinen Leuchtertischen, sogenannten Gueridons, durch Inventare oder Fotografien belegt. Durch die Präsentation dieses Bestandes wird nun eine wichtige Facette der Kunst und Repräsentation am Dresdner Hof wieder so sichtbar, wie sie zuletzt vor dem Zweiten Weltkrieg zu erleben war. Ein bisschen hatte Dresden auch Glück. An sich waren die Möbel, die August der Starke und sein Sohn erworben hatten, irgendwann alt und unmodern, so dass sie aussortiert wurden und im Depot landeten. Im Inventar von 1768 zeigt sich die Ausstattung in den Paraderäumen stark ausgedünnt. Erst 1782 wurden wieder viele Möbel, die unter August dem Starken bestimmend für die Einrichtung der Paraderäume gewesen waren, aus dem Lager in die Räumlichkeiten zurückgebracht.

Sämtliche Möbel, die „tickende Zeitbomben“ ( Ernek-van der Goes) gewesen waren, da sie so komplex aus den verschiedensten Materialien hergestellt waren, wurden umfassend restauriert. Mal war ein historisches Foto die Grundlage, mal existierte zum Glück ein zweites Exemplar eines Möbels, so im Fall des Schreibtisches, der 1925 im Zuge der Fürstenabfindung bei den Wettinern verblieb und schließlich und endlich über diverse Zwischenstationen im Schloss von Versailles landete. Wer allerdings genau hinsieht, erkennt auch hier und da den kleinen „Unterschied“. Zwar erfolgten Restaurierungen mit der größtmöglichen Substanzwahrung, einfach weil die Spuren der Geschichte als wichtig erachtet wurden, aber wenn Bauteile fehlten, dann entschied man sich seitens der SKD, diese durch die Drucke zu ergänzen. „Und diese Ergänzungen sollen auf den zweiten Blick erkennbar sein“, sind farblich einen Tick anders, wie Christiane Ernek-van der Goes klarstellt. Wer genau hinschaut, erkennt auch sonst überall in den Paraderäumen Brüche und Fragmente: Auch bei Stoffen und Spiegeln stoßen nicht zu knapp Bewahrtes und Rekonstruiertes aufeinander. Das Kontinuum der Geschichte entsteht im Kopf des Betrachters. Im Idealfall setzt beim staunenden Sehen ein Nachdenken ein.

Wie sagte Albert Einstein doch mal so schön: Wenn ein chaotischer Schreibtisch ein chaotisches Leben spiegelt, was spiegelt dann ein leerer? © Quelle: SKD

Mit dem Aufstellen der Möbel in den Paradeappartements endete für das Kunstgewerbemuseum ein umfassendes Restaurierungsprojekt, dessen Konzeption bereits in den 1980er-Jahren begonnen wurde. Der Fachplaner, der die Restaurierung der Boulle-Möbel maßgeblich konzipierte, war Lucas Nierhaus. Der überwiegende Teil der ausgestellten Möbel wurde durch freischaffende Spezialisten in den Werkstätten des Kunstgewerbemuseums in Dresden restauriert, einige Konvolute wurden zudem in zwei verschiedenen Werkstätten in Wien in wieder tipptoppen Zustand versetzt. Eine Restauratorin, der nicht genug gedankt werden kann, ist die Berlinerin Irmela Breidenstein, war sie es doch, die ein spezielles Reinigungsverfahren mit Gelen für die Messingkorrosion entwickelte.

Überhaupt entwickelte das Restauratorenteam spezielle Verfahren, wodurch das Projekt auch einen internationalen Beitrag leistete: Dass aufgrund von Artenschutz nicht mehr zu verwendende Schildpatt wurde, wie Christiane Ernek-van der Goes wissen ließ, beispielsweise durch ein auf PET gedrucktes Surrogat ersetzt. Die Umsetzung des Druckes erfolgte durch die Staatliche Studienakademie Sachsen. Billig waren die Restaurierungsarbeiten, weil sehr aufwendig, nicht, aber das Ergebnis kann sich über alle Maßen sehen lassen – das werden sogar all jene einräumen, die sich ihre Wohnungseinrichtung weitgehend in einer Ikea-Filiale geholt und dann in einem langwierigen Do-it-yourself-Verfahren zusammengebastelt haben.

Zur Raumfolge des Paradeappartements zähl(t)en ein Ecktafelgemach, zwei Vorzimmer, das Audienzgemach mit Thron sowie das Paradeschlafzimmer mit seinem XXXXXL-Imperialbett. Mit großem Aufwand und dank handwerklicher Höchstleistungen gelang es, ein Raumkunstwerk wieder entstehen zu lassen, das ein authentisches Erleben der prachtvol­len Ausstattung des 18. Jahrhunderts möglich macht – und dies nicht nur zur Freude all jener, die allmorgendlich beim Blick in den Badezimmerspiegel die dräuende Frage beschleicht: Restaurieren oder unter Denkmalschutz stellen?

Von Christian Ruf