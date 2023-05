﻿Mobibike in Dresden: Neue Station in Langebrück – Netz in der Stadt soll wachsen

Dresden. Kurz das Handy anhalten – und losfahren. Klingt simpel, ist simpel, aber bisher noch nicht überall in Dresden möglich. Im August 2020 hatten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) das Fahrradleihsystem Mobibike gestartet, verfügbar ist es seither allerdings nur im Zentrum und innenstadtnahen Stadtteilen. Nun wagen sich die DVB in die eher ländlichen Ecken vor: Ab sofort können auch in Langebrück die gelben Räder geliehen werden. Und das Mo­bibike-Netz soll weiter wachsen.

Unterstützt von der ortsansässigen Arbeitsgruppe Nachhaltig Mo­bil des Netzwerkes Dresden Nord und des Ortschaftsrates hatten die Verkehrsbetriebe am Bahnhof Langebrück Ende vergangenen Jahres einen Mobipunkt fürs Carsharing eingerichtet, zudem konnten seither dort Elektroautos an einer Ladesäule aufgeladen werden. Ab sofort können dort an einer festen Station auch Fahrräder entliehen werden.

15 Leihräder verfügbar

Zum Start werden in Langebrück insgesamt 15 Fahrräder verfügbar sein – die zunächst auch nur in der Ortschaft entliehen und wieder zurückgegeben werden dürfen. Aufs Fahrrad aufspringen, nach Dresden hinab rollen und es dort an einem Mobipunkt wieder abstellen, wird also erst einmal nicht möglich sein. Aber: In Langebrück selbst wird es 14 sogenannte virtuelle Stationen geben. Dort können die Räder abgestellt werden, ohne dass sie wieder zum Bahnhof zurückgebracht werden müssen, oder auch – sofern eins herumsteht – geliehen werden.

Per App lassen sich freie Fahrräder schnell finden und im Handumdrehen entsichern. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die virtuellen Stationen befinden sich unter anderem am Heidehof, im Wohngebiet Neulußheimer Straße oder sogar an der Hofewiese. Mit dem Start der Freibadsaison wird am 26. Mai außerdem das bei sehr vielen Dresdnern beliebte Waldbad Langebrück hinzukommen.

Anwohner an der Zufahrt zur Hofewiese hoffen auf Entlastung

„Damit können wir den Einwohnern von Langebrück ein attraktives Verleihsystem anbieten“, sagt Katrin Stuckas vom Netzwerk Dresden Nord. „Das Fahrrad ist eine schöne Ergänzung, um auch mal kurze Wege zu überbrücken.“ Aber auch für Ausflügler seien die Fahrräder eine Alternative. Der Langebrücker Ortschaftsrat Bert Kaulfuß, der für die Grünen in dem Gremium sitzt, hofft, dass auch Besucher der Hofewiese umsteigen – und so Anwohner vom Verkehr entlastet werden.

Die Räder können genau wie in Dresden mit der Smartphone-App des Kooperationspartners Nextbike ausgeliehen werden. Inhaber einer Abo-Monatskarte der Verkehrsbetriebe oder eines Deutschlandtickets mit der bei den DVB erhältlichen Mobi-Zusatzoption fahren die erste halbe Stunde umsonst und erhalten weitere Vergünstigungen.

Mit dem neuen Angebot wollen die Beteiligten auch die Verkehrswende vorantreiben und Alternativen zum Auto anbieten. „In Verbindung mit den Leihrädern und Sharing-Fahrzeugen ergänzen wir den Nahverkehr im Stadtteil, sodass man nicht zwingend auf ein eigenes Auto angewiesen ist“, sagt Alexander Volokhov, bei den Verkehrsbetrieben zuständig für die Leihrädersparte. Ein großer finanzieller Aufwand ist die Erweiterung in Lange­brück nicht. Das Projekt ist Bestand­teil des Mobikbike-Gesamtsystems, unterm Strich fallen DVB-Angaben zufolge jährlich nur zusätzliche Betriebskosten von etwa 2000 Euro an.

Netz soll im Sommer um Dresdner Südosten erweitert werden

In den kommenden Jahren wollen die Verkehrsbetriebe ihr Fahrradleihsystem massiv ausbauen, erklärt Alexander Volokhov. Seit Jahresbeginn war das Gebiet um Teile von Striesen und Laubegast erweitert worden, im Sommer werden viele Bereiche im Dresdner Südosten dazukommen. Aber auch abseits der dicht besiedelten Stadtteile könnten die gelben Fahrräder bald zum Straßenbild gehören. Nächstes Jahr sollen beispielsweise Klotzsche und Hellerau folgen, kündigt Alexander Volokhov an. Dann sei denkbar, Langebrück mit dem Leihsystem in Dresden zu verknüpfen.

„Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren ein Großteil der Stadt flächendeckend mit dem Leihradsystem zu erschließen“, sagt Alexander Volokhov. Schon jetzt sind in Dresden 1300 Leihräder verfügbar, mit der geplanten Erweiterung im Sommer werden 250 hinzukommen. Im Schnitt werden täglich 4000 Räder geliehen, an Spitzentagen sind es sogar mehr als 7000. In der Relation betrachtet ist das in Deutschland ein Spitzenwert.

Informationen zu Mobibike, zu Funktion, Preisen und Extras für DVB-Kunden gibt es im Internet: www.mobi-dresden.de/bike