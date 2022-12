﻿Mittelaltermarkt im Dresdner Stallhof zwischen den Jahren geöffnet

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt geht zwischen den Jahren in die Verlängerung. An neun zusätzlichen Tagen versprechen die Veranstalter „Entertainment für die ganze Familie.“

Dresden. Während der Striezelmarkt mit Heiligabend sein Markttreiben beschließt, öffnet der „Jahrmarkt zwischen den Jahren“ im Schlosshof noch von 27. bis 30. Dezember und vom 2. bis 6. Januar. „Einen Jahrmarkt mit Entertainment“ versprechen die Veranstalter mit dem verlängerten Mittelaltermarkt im Schlosshof, wo jetzt die 275.000ste Besucherin begrüßt wurde.

Mythen rund um die Rauhnächte

Die Tage „zwischen den Jahren“ – auch Rauhnächte genannt – bringen so manche Mythen und Aberglauben mit sich. So heißt es im Volksmund, dass in der Zeit zwischen Weihnachten und dem Tag der Heiligen Drei Könige, am 6. Januar, jeder der zwölf Tage jeweils das Wetter der kommenden Monate bestimmt. Auch raten einige dazu, als Kaufleute oder Juristen in dieser Zeit keine Verträge zu schließen. Wäsche sollte, so die Erzählung, während der Rauhnächte ebenso nicht gewaschen werden.

„Entertainment für die ganze Familie“

Bereits seit zehn Jahren öffnet der Markt im Stallhof an den mythenumwobenen Tagen seine Tore und bietet ein mittelalterliches Unterhaltungsprogramm, dass altes Brauchtum zum Leben erwecken soll. „Wir haben interessante Mittelalter- und Folkbands mit seltsamen Namen wie „Irregang“, „Argentum“ oder „Absolemio“ auf der Bühne und Gaukler an und auf Tischen und Bänken“, erklärt Marktmeister Thomas Zierfuß. Dazu sind – passend zu den Mythen – Geister im Schlosshof unterwegs, denn der Markt sei „Entertainment für die ganze Familie“, sagt Zierfuß. Wahrsagerin Elke Kaiser alias „Tyra“ sei auch anzutreffen, doch wer sich beraten lassen wolle, müsse Zeit mitbringen. Gerade in der von Legenden umrankten Zeit seien ihre Dienste besonders beliebt.

Interesse ist ungebrochen

Im Hinblick auf die Weihnachtsmarktsaison zeigen sich die Veranstalter zufrieden. „Das Interesse an der Mittelalter-Weihnacht ist ungebrochen, auch wenn in diesem Jahr solche Highlights wie das Badehaus oder die Stallhof-Musikanten aus Russland fehlten,“ resümiert Zierfuß. „Nach zwei Jahren Pause und in einer Adventszeit voller Hiobsbotschaften, mit Inflation und Energiekrise“, sei dies ein respektables Ergebnis und entspräche etwa dem Niveau des Jahres 2018, sagt der Marktmeister.

Gaukler Orlando von Godenhaven bläst eine Jubelhymne für die 275 000. Besucherin Bianca Ponitz. © Quelle: Dietrich Flechtner

Am Donnerstag nahm der Geschäftsführer des Marktes Henri Bibow die 275.000ste Besucherin in Empfang. Bianca Ponitz aus Limbach-Oberfrohna durfte sich über einen Wein und einen weihnachtlichen Kranz freuen.

Bis frühen Nachmittag Eintritt frei

Bis 14.30 Uhr ist der Eintritt an den zusätzlichen Öffnungstagen frei. Danach kostet der Besuch für Erwachsene fünf und für Kinder drei Euro. Allerdings zahlen Eltern nur für ein Kind in der Familie, die im Vorschulalter kommen kostenlos in den Stallhof. Vom 2. bis 6. Januar im neuen Jahr schließt der Mittelaltermarkt 20 Uhr, „zwischen den Jahren“ erst 21.30 Uhr.