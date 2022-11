﻿Mit russischem Geld: Sanierung des Garnisonsfriedhof in Dresden verzögert sich

Der Friedhof an der Marienallee in Dresden soll saniert werden mit einer Sachspende der Botschaft. Bislang ist noch nichts passiert. Jetzt erklärt die Stadt, wie es trotz des Krieges in der Ukraine nun weitergeht.

Dresden. Eigentlich sollte es schon 2021 losgehen: Die russische Botschaft will die Sanierung des Sowjetischen Garnisonsfriedhofs in Dresden finanzieren. Doch bislang ist nichts passiert. Scheitern die Pläne an Russlands Krieg gegen die Ukraine?

Auf der Anlage an der Marienallee im Dresdner Norden befinden sich knapp 600 sogenannte zivile Gräber mit Sterbedatum nach März 1952. Seit längerem will die russische Botschaft diesen Bereich sanieren lassen. Dafür wurden drei Bauabschnitte ins Auge gefasst. Es geht um Arbeiten an den Grabsteinen, Trittplatten und Einfassungen sowie landschaftsgärtnerische Arbeiten und anderes.

Noch nichts passiert

Nach einer früheren Schätzung liegen die Kosten für den ersten Bauabschnitt bei etwa 60 000 Euro. „Der erste Bauabschnitt soll möglichst noch im Jahr 2021 abgeschlossen werden“, hieß es in einem Schreiben des russischen Konsulats in Leipzig vom Juni 2021. Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt wurden seinerzeit auf etwa 92 000 Euro geschätzt und der 3. Bauabschnitt auf etwa 99 000 Euro kosten.

Bislang hat sich auf dem Friedhof jedoch nichts getan. Hat der Krieg in der Ukraine das Projekt in Frage gestellt? „Nach unserer Kenntnis hält die Russische Botschaft an den Plänen fest“, heißt es auf DNN-Anfrage aus dem zuständigen Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft in der Dresdner Stadtverwaltung.

Probleme mit Vertragsvergabe

Der Grund für die Verzögerungen scheint dagegen ein ganz schlichter zu sein. Wie überall im Baubereich hat offenbar auch die russische Botschaft Probleme, interessierte Firmen zu finden. Die Russen wollen die Aufträge selbst vergeben. „Die Russische Botschaft hatte im Zuge des Vergabeverfahrens für die Bauleistung Schwierigkeiten, Vergleichsangebote zu erhalten“, teilte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) jetzt in einem Schreiben an die Stadträte mit.

Anfang November habe sich jedoch eine Steinmetzfirma in der Verwaltung gemeldet, die den Auftrag erhalten hat und habe mitgeteilt, dass der Vertrag mit der Botschaft zur Sanierung des zweiten Bauabschnitts geschlossen sei. Die Baumaßnahme und damit die Annahme der Sachspende werde voraussichtlich im Jahr 2023 umgesetzt. Der erste Bauabschnitt sei zurückgestellt worden, ließ Hilbert wissen.

Baukostenrisiko trägt Botschaft

Da jetzt offenbar das Geld für den zweiten Bauabschnitt zur Verfügung stehe, soll dieser Abschnitt als erstes realisiert werden. Die Kosten dürften inzwischen gestiegen sein, auch das ist derzeit ein bekanntes Phänomen aus allen Baubereichen. „Die Auftragssummen werden sich aufgrund der verstrichenen Zeit vermutlich erhöhen, dieses Risiko trägt die Russische Botschaft“, erklärte die Stadtverwaltung.

Die Gräber stammen von zu DDR-Zeiten hier stationierten Soldaten, Angehörigen und zivilen Beschäftigten der sowjetischen Truppen, deren Abzug 1994 abgeschlossen wurde. 2019 übernahm die Stadt Dresden die Trägerschaft vom Freistaat Sachsen. Die Ruhestätten haben laut Stadt keinen Bezug zum aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine.

Sanierung notwendig

Die Erhaltung der Gräber sei wichtig und sowohl „baulich also auch denkmalschutzrechtlich geboten“, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Darüber waren wir uns gemeinsam mit der Russischen Botschaft einig und daran hat sich nichts geändert.“

Im Übrigen ruhten auf diesem Friedhof Soldaten der ehemaligen Sowjetunion – einem Vielvölkerstaat. Also auch Ukrainer, Aserbaidschaner und andere.