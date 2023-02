﻿Mit jedem neuen Bad in Dresden steigen die Verluste

Dresden. Wie lange die alte Schwimmhalle Klotzsche noch funktionsfähig ist, warum der Neubau von Schwimmhallen auch eine Kehrseite hat und wie die Bäder GmbH Energie sparen will, das beantwortet Geschäftsführer Matthias Waurick im Interview mit DNN-Redakteurin Catrin Steinbach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Dresdner Bäder sind ein Zuschussgeschäft, wenn die Eintrittspreise nicht exorbitant steigen sollen. Wie hoch waren in der Vergangenheit die Verluste?

Matthias Waurick: Der Verlust lag immer unter 15 Millionen Euro und wurde von den Technischen Werken Dresden übernommen. Der Verlustausgleich erfolgt mit dem Jahresabschluss und der wird meist so im Mai des Folgejahres festgestellt. Deswegen kann ich noch keine Zahl für 2022 nennen, weil der Jahresabschluss noch in Prüfung ist.

Stadträte bewilligen Zuschuss für ein Jahr

Die Stadträte haben im Dezember einen Verlustausgleich in Höhe von maximal 2,125 Millionen Euro bewilligt. Für die Höhe muss es ja einen Anhaltspunkt geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anhaltspunkt war die Prognose aus der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2022. Diese ging von einem vorläufigen negativen Ergebnis in Höhe von 17,1 Millionen Euro aus. Ergebnisverbessernd wirken sich die getroffenen Energiesparmaßnahmen sowie die Dezember-Soforthilfe für Gas und Fernwärme aus. Zudem werden die bereits angefallenen Planungskosten für den Neubau der Schwimmhalle Klotzsche bis zur Klärung der Finanzierung der Investition nicht abgeschrieben.

„Es ist ein Trugschluss zu sagen, wir bauen ein neues Bad und sparen dann jede Menge Kosten ein“, so Matthias Waurick, Geschäftsführer der Dresdner Bäder GmbH. © Quelle: Dietrich Flechtner

Warum sind die Verluste schon in den vergangenen Jahren stetig gestiegen?

Wir haben in der Vergangenheit viele Bäder gebaut, die ein Anlagevermögen geschaffen haben. Es ist aber ein Trugschluss zu glauben, wir bauen ein neues Bad und sparen dann jede Menge Kosten ein. Denn die Bäder sind größer geworden, brauchen mehr Energie, mehr Personal. Außerdem schlagen Wartung, gesetzlich vorgeschriebene wiederkehrende Prüfungen von Anlagenteilen usw. zu Buche. Je mehr sich die Badsituation verbessert, umso mehr steigen auch die Verluste. Und wenn die Bäder ein gewisses Alter erreichen, steigen natürlich auch die Instandhaltungskosten.

Vor allem Fernwärmepreis vergrößert Minus

Sie haben angesichts exorbitant gestiegener Energie- und Baupreise die Notbremse gezogen und den Neubau einer Schwimmhalle in Klotzsche abgesagt. Die Bäder GmbH ist Teil der Technischen Werke Dresden, zu der u.a. auch Sachsen-Energie gehört. Haben Sie keine langfristigen Verträge für den Bezug von Strom und Gas?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir sind ein eigenständiges Wirtschaftsunternehmen, auch wenn wir Teil der TWD sind. Beim Fernwärmepreis haben wir einen Vertrag, der an Preisgleitfaktoren gebunden ist. Bei Strom und Gas schließen wir separat Verträge ab. Unser Strompreis ist noch bis Ende 2023 fest.

Also haben Sie gar nicht mit erhöhten Strompreisen zu kämpfen?

Nein. Die Kosten sind hauptsächlich durch den gestiegenen Preis der Fernwärme in die Höhe geschnellt. Außerdem ist unser Gasvertrag zum Ende des Jahres ausgelaufen. In der Schwimmhalle Bühlau und im Kombibad Prohlis laufen zwei Blockheizkraftwerke, mit denen wir heizen und auch Strom erzeugen. Für die haben wir in diesem Jahr einen relativ hohen Preis, der aber im nächsten Jahr schon wieder runter geht. Gestiegen sind auch die Kosten für Verbrauchsmaterialien und für Wartungsverträge, die wir mit Fremdfirmen abgeschlossen haben.

An Schwimmhalle Klotzsche laufen Sanierungsarbeiten

Wie lange kann die alte Schwimmhalle in Klotzsche noch in Betrieb bleiben?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir hatten vor zwei Wochen einen Vor-Ort-Termin mit einem Gutachter. Das Ergebnis war, dass das Beton-Schwimmerbecken mit entsprechenden Maßnahmen über einen mittelfristigen Zeitraum noch erhalten werden kann. Wir haben jetzt mit einer Betonsanierung und dem Austausch des Bewehrungsstahls begonnen. Es betrifft erst mal nur eine Beckenseite, die aktuell mehr sanierungsbedürftig ist. Das heißt nicht, dass dort jetzt irgendwas einstürzt. Es muss halt was gemacht werden.

Was ist denn ein mittelfristiger Zeitraum?

Sagen wir mal drei bis fünf Jahre. Das heißt aber nicht, dass mit den Maßnahmen, die wir jetzt machen, schon alle Möglichkeiten, das Becken zusätzlich statisch zu ertüchtigen, ausgereizt sind. Was ich sagen will: Wir brauchen jetzt keine Angst haben, dass wir das Klotzscher Bad kurzfristig schließen müssen. Das eine schöne Erkenntnis, die wir gewonnen haben und ich denke, damit entschärfen wir so manches.

Die alte Schwimmhalle in Klotzsche muss kurzfristig nicht geschlossen werden. Matthias Waurick glaubt, dass sie mit entsprechenden Sanierungsarbeiten © Quelle: PR

Wie spart die Bäder GmbH Energie?

Da gibt es viele Ansätze und das Thema begleitet uns ja nicht erst seit dem letzten Jahr. Im April 2022 haben wir begonnen, in den Hallenbädern die Wasser- und die Lufttemperatur um ein Grad runterzusetzen. In den Schwimmerbecken sind jetzt 26 Grad, in den Nichtschwimmerbecken 29 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hat das was gebracht?

Leider haben wir mit dem Georg-Arnhold-Bad nur ein Referenzbad, weil es baulich viel Bewegung in der Bäderlandschaft gab. Dort konnten wir im Bereich Strom 25 Prozent und bei der Fernwärme 30 Prozent Energie sparen. Durch die Kostenexplosion hat das finanziell aber nicht viel gebracht.

Sie hatten ja auch die Saunen eine Zeit lang zu...

Die Saunen in Bühlau und am Freiberger Platz sind nach wie vor geschlossen. Saunen sind halt ein großer Energiefresser.

Wassertemperatur wird nicht weiter abgesenkt

Wollen Sie die Wassertemperatur noch weiter senken?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir sind uns mit den Kollegen deutschlandweit einig, und das ist auch die Auffassung der Deutschen Gesellschaft fürs Badewesen, dass ein noch weiteres Absenken der Wassertemperaturen nicht in Frage kommt.

Wo sehen Sie weitere Möglichkeiten zu sparen?

Wir verschieben den Beginn der Freibad-Saison von Anfang auf Mitte Mai. Da kommen sowieso nur wenige baden, weil es noch zu kalt ist. Sollte schon Sommer sein, reagieren wir natürlich.

Lesen Sie auch

In den Sommerferien ist der Bedarf an Schwimmhallen nicht gegeben, das heißt, dass wir in den meisten Schwimmhallen kein öffentliches Schwimmen anbieten. Wir sparen da auch Kosten, weil wir nicht ganz so viel Saisonkräfte benötigen. Es ist ohnehin schwer, ausreichend Saisonkräfte zu finden. Wir werden in den Sommermonaten auch die Saunen im Georg-Arnhold-Bad und im Elbamare wieder schließen, weil sich der Bedarf da sehr weit nach unten nivelliert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Handyticket ist die Zukunft

Und wir straffen intern unsere Prozesse. Ein wesentlicher Punkt ist das Handyticket. Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir dies in unseren Freibädern eingeführt. Künftig werden wir dann dort wahrscheinlich nur noch jemanden im Ein-Schicht-Betrieb haben, der zu bestimmten Zeiten da ist und dann noch Tickets verkaufen kann.

Und irgendwann sitzt dann gar keiner mehr an der Kasse?

Ja, aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Wir müssen auf den Zug der Digitalisierung und Automatisierung aufspringen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir die Leute nicht beschäftigen wollen, sondern dass wir die Leute nicht mehr bekommen. Außerdem gehört zum Kassengeschäft, abends Bargeld zu zählen. Der Bargeldtransport muss bezahlt werden. Mit anderen Worten: Je weniger Bargeld, umso geringer der Aufwand und die Kosten.

Sind erneuerbare Energien ein Thema? Grünen-Politiker Torsten Schulze hatte im Dezember in einem DNN-Interview davon gesprochen, dass die Bäder GmbH „die Energiewende verschlafen“ und viel zu wenig dafür getan habe, selbst Strom zu erzeugen. Hat er recht?

Was war denn eigentlich bis vor der Energiekrise? Da waren Energiekosten nicht das Thema. Und Investitionen in PV-Anlagen und ähnliches hätten sich aufgrund der Wirtschaftlichkeitsberechnung erst in 15 oder 20 Jahren amortisiert. Es war da kein zwingender Handlungsbedarf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen: Stadtrat in Dresden verspricht Lösung für die Schwimmhallen

Bäder GmbH plant jetzt Photovoltaik-Anlagen

Mit der Energiekrise haben wir sofort gesagt, jetzt machen wir unser eigenes Energiemanagement. Wir haben einen Projektsteuerer, der sich darum kümmert, arbeiten mit einem Ingenieurbüro zusammen, sind mit der TU im Gespräch. Wir sind aktuell dabei, für den Freiberger Platz eine Photovoltaikanlage auszuschreiben. Wir gehen davon aus, dass wir sie noch dieses Jahr in Betrieb nehmen.

Was soll die Anlage bringen?

Laut Wirtschaftlichkeitsrechnung spart sie uns Stromkosten im normalen Jahresverlauf von reichlich 60 000 Euro ein. Die Amortisation würde dann – je nach Witterung - bei fünf bis sechs Jahren liegen. Den Strom speisen wir nicht ein, der ist für den Eigenbedarf.

Gibt es noch weitere Möglichkeiten für solche Anlagen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das nächste größere Projekt ist das Kombibad Prohlis. Dort sind wir mit dem Planungsbüro und der TU im Gespräch, weil es da verschiedene Ansätze gibt. Photovoltaikanlage, Wärmerückgewinnungsanlage...

Das im Herbst 2021 eröffnete Kombibad Prohlis. Dort wird jetzt auch geprüft, wie Energie gespart und durch eine PV-Anlage erzeugt werden kann. © Quelle: Anja Schneider

Ein anderes Thema ist das Georg-Arnhold-Bad. Dort soll auch eine Photovoltaikanlage auf das Flachdach. Das jetzige Luftkissendach wollen wir demnächst modernisieren, um die Energetik im Hallenbad zu verbessern.

Weitere neue Bäder erhöhen das Betriebskostendefizit

Wenn die Preise wieder sinken, ist der Bau der Schwimmhalle Klotzsche dann im Bereich des Möglichen?

Die Finanzierung muss gestemmt werden. 20 Millionen kann die Bäder GmbH nicht aufbringen. Und wir müssen über die Betriebskosten von 1,2 Millionen Euro reden. Wenn wir uns als Bäder GmbH in den nächsten Jahren bei einem Defizit von 15 Millionen Euro bewegen, sind wir ja dann mit den Betriebskosten für das Klotzscher Bad weit darüber. Und dann hätten wir das nächste Problem.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es soll auch ein neues Sachsenbad gebaut werden und ein neues Schwimmbad im Dresdner Osten...

Das wären die nächsten Investitionen, für die wir als Bäder GmbH das Geld nicht haben, und die nächsten Erhöhungen des Betriebskostendefizites. Das muss man sich als Stadt leisten können und wollen. Das ist eine politische Entscheidung.

Noch kein Standort für neues Bad im Dresdner Osten festgelegt

Favorisierter Standort für das neue Sachsenbad sei ein Areal an der Leipziger Straße/Alexander-Puschkin-Platz, so der OB. Gibt es schon einen Standort für das neue Bad im Dresdner Osten?

Das Stadtplanungsamt hat acht oder neun Standortvorschläge gemacht, die wir uns allesamt angesehen haben. Das Problem ist, dass die, die geeignet wären, sehr nah an Prohlis gelegen sind. Und da gibt es ja eine Schwimmhalle.

Wie viele Bäder braucht Dresden? Welcher Richtwert ist Orientierung für die Planung?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gesetzliche Vorgaben gibt es nicht. Allgemein orientiert man sich am „Goldenen Plan Ost“ des Deutschen Sportbundes Anfang der 1990er Jahre. Der ermittelte theoretische Bedarf an Wasserfläche liegt bei 0,01 qm pro Einwohner. Momentan haben wir 5600 Quadratmeter. Wenn Klotzsche gebaut würde, hätten wir 6000 Quadratmeter Wasserfläche in den Hallenbädern. Und das würde in etwa dem entsprechen, was benötigt wird.

Schulschwimmen ist bislang abgesichert

Können Sie ausreichend Möglichkeiten für das Schulschwimmen bieten?

Wir decken jetzt mit unseren fünf Schwimmhallen den Bedarf für Dresden und das engere Umland für das Schulschwimmen ab.

Heißt das, dass die Zahl der Schwimmhallen in Dresden ausreicht – wenn man berücksichtigt, dass die marode Klotzscher Halle ersetzt wird?

Aus unserer Sicht reicht die Schwimmfläche – mit dem neuen Klotzscher Bad – aus. Vereine, die die Schwimmhallen nutzen, sehen das sicher anders. Das liegt aber daran, dass sich der Vereinssport auf wenige Stunden am Nachmittag und in den frühen Abendstunden konzentriert. Und das ist bei den vielen Vereinen, die wir haben, immer ein bisschen ein Spagat. Andere Großstädte haben vielleicht mehr Bäder. Aber das sind reiche Städte wie Stuttgart, Frankfurt oder München, die sich das leisten können und wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Interview führte Catrin Steinbach