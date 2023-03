﻿Künftig zweimal die Woche mit Flixtrain von Dresden direkt bis Aachen

Flixtrain hat sein Angebot ab Dresden geringfügig erweitert. Insgesamt steuert das Unternehmen von hier aus mehr als ein Dutzend Halte in Deutschland an.

Dresden. Bessere Verbindung von Dresden nach Aachen: Der Anbieter Flixtrain stockt ab April sein Angebot zwischen sächsischer Landeshauptstadt und dem Westen der Republik geringfügig auf. Dem neuen Sommerfahrplan zufolge fahren ab 1. April zweimal in der Woche Züge durchgehend von Dresden nach Aachen. Bisher gibt es zwischen beiden Städten nur eine umstiegsfreie Verbindung in der Woche.

Freitags und sonnabends bis Aachen

Insgesamt verändert sich das Angebot ab Dresden jedoch kaum. Die Züge von Flixtrain starten weiterhin montags, freitags und sonnabends jeweils um 6.22 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof und fahren über Berlin nach Köln. Bislang rollt nur der Zug am Freitag über Köln hinaus bis nach Aachen. Künftig wird das auch am Sonnabend der Fall sein.

In der Gegenrichtung gibt es bereits freitags und sonntags zwei umstiegsfreie Flixtrain-Verbindungen von Aachen (Abfahrt jeweils 15.26 Uhr) nach Dresden. Zudem verkehrt donnerstags ab 16.14 Uhr ein Zug von Köln bis Dresden. Diese Angebote bleiben so auch erhalten.

Halte in Hannover, Dortmund und Essen

Die Flixtrain-Züge halten zwischen Dresden und Köln unter anderem am Berliner Hauptbahnhof, in Hannover, Dortmund, Essen und Düsseldorf. Unterm Strich werden durch diese Verbindung etwas mehr als ein Dutzend Halte angefahren. Tickets gibt es ab 4,99 Euro.