Mit dem E-Auto durch Dresden: Der DNN-Test

Elektroautos werden auch in Dresden immer beliebter. Innerhalb von eineinhalb Jahren hat sich ihre Anzahl beinahe verdoppelt. Dennoch bleiben E-Autos bisher im Straßenbild noch eher die Ausnahme, machen sie nicht mal ein Prozent aller Fahrzeuge auf Dresdens Straßen aus.

Zwei Tage E-Auto fahren in Dresden – wie gut geht das? © Quelle: Anja Schneider

Liegt diese Zurückhaltung an den hohen Anschaffungspreisen oder sind Elektroautos nicht praktikabel genug, weil es an Ladeinfrastruktur mangelt. DNN-Volontär Benjamin Wätzold hat sich genau diese Fragen gestellt und den Test gemacht. Zwei Tage rollte er elektrisch durch die Stadt und erklärt, wo es gut läuft und wo es noch hapert. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die Gesellschaft hat sich so sehr daran gewöhnt, dass wir uns als Familien aus dem öffentlichen Raum zurückziehen, dass sie vergisst, was kindliches Verhalten wirklich ist. Nathalie Klüver Autorin des Buches „Deutschland, ein kinderfeindliches Land? Worunter Familien leiden und was sich ändern muss“

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Zahlen bleiben am Wochenende stabil - Die Corona-Statistik in Dresden bleibt nahezu unverändert. Das liegt aber auch daran, dass zum Sonntag kaum neue Zahlen gemeldet werden. Jetzt lesen

Lauterbach warnt vor Corona-Herbst: „Es stehen schwierige Zeiten bevor“: Der Gesundheitsminister warnt davor, die Pandemie auf die leichte Schulter zu nehmen. In Schulen sollen bislang auch Luftfilter bei der Pandemiebekämpfung helfen. Ein Vertreter des Umweltbundesamtes rät nun aber wegen der Energiekrise dazu, deren Einsatz zu reduzieren. Jetzt lesen

Intensivmediziner-Chef rät zu Verschreibung von Corona-Medikament Paxlovid: Der Chef der Intensivmediziner Gernot Marx setzt auf das Corona-Medikament Paxlovid und rät zu einer Verschreibung. Wenn eine Behandlung Sinn ergebe „und der Patient dies auch möchte, sollten Ärzte dies auch stärker als bislang tun“, plädierte Marx am Sonntag. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Riesenjubel bei Dynamos Siegtor fünf Minuten vor Schluss, enttäuschte Auer Fans auf der Tribüne: Die SGD gewinnt mit 1:0 in Aue. © Quelle: Robert Michael/dpa/ZB

Dynamo Dresden feiert späten Derbysieg in Aue

Die Schwarz-Gelben können sich über weite Strecken glücklich schätzen, nicht in Rückstand geraten zu sein. Fünf Minuten vor Schluss kommt dann der lichte Moment, der das umkämpfte Duell entscheidet. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

„Trotzdem ist Deutschland kinderfeindlich, weil Kinder hier einfach vergessen werden.“ (Symbolfoto) © Quelle: imago images/Cavan Images

„In anderen Ländern werden Kinder viel mehr akzeptiert – und zwar so, wie sie sind“

Ob in Restaurants oder in der Rechtsprechung, Familien in Deutschland seien vor allem eines: nicht willkommen, sagt Nathalie Klüver. An welchen Punkten Kinder und Eltern besonders stark benachteiligt werden, und was wir von finnischen Fernzügen lernen können, erklärt die Autorin im RND-Interview. Jetzt lesen

Termine des Tages

9 Uhr: Start in die Apfelernte - Der Landesverband „Sächsisches Obst“ e.V. eröffnet offiziell die Apfelsaison 2022

15:45 Uhr: Neue Professur an der Uni - Die TU Dresden erhält neue Stiftungsprofessur für ressourceneffizienten Hochbau. Mit der Stiftungsprofessur soll ab 2023 ein Wissenschaftsgebiet profiliert werden, das einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität und Materialeffizienz des Bauwesens leistet und die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fakultäten Bauingenieurwesen, Architektur und Umweltwissenschaften stärkt.

Baustart für den Promenadenring Ost - Von heute an bis Juni 2023 wird die Ringstraße zwischen Wilsdruffer Straße und Kreuzstraße zu einer Fußgängerzone umgebaut. Geplant ist ein von Baumreihen begrenzter und beschatteter Promenadenweg.

Wer heute wichtig wird

Das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein des NDR. Der NDR-Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein will sich in einer Sondersitzung mit Vorwürfen im Zusammenhang mit der Politik-Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Senders befassen. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Der NDR-Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein trifft sich zu einer Sondersitzung. Das unabhängige Kontrollgremium berät über Vorwürfe gegen den Sender. Medien hatten über den Vorwurf berichtet, es gebe beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) einen Filter bei der Politik-Berichterstattung. Der öffentlich-rechtliche Sender weist dies zurück.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Der Spotlight-Effekt lässt uns vermuten, dass wir unter Beobachtung stehen. © Quelle: RND-Montage, Foto: IMAGO/Panthermedia

... der Spotlight-Effekt - wie genau beobachten uns die anderen wirklich?

Das haben jetzt bestimmt alle gesehen – oft haben wir das Gefühl, unter Beobachtung zu stehen. Vor allem, wenn uns etwas Peinliches passiert. Dabei nehmen die Menschen um uns herum gar nicht so stark wahr, was wir an uns selbst als auffällig empfinden. Sozialpsychologe Hans-Peter Erb erklärt, warum das so ist und weshalb es gut tun kann, sich in den vermeintlichen Mittelpunkt zu stellen. Jetzt lesen

